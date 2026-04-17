«ФинАвто – 2026»: кризис или новые возможности?

Форум «ФинАвто – 2026» пройдет 22 апреля в Москве

Мы продолжаем знакомить вас с темами, которые будут обсуждаться на форуме автобизнеса «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка».

Агентство «Автостат» проведет его 22 апреля в Москве, а стратегическим информационным партнером выступит «За рулем».

Говоря об автокредитовании, спикеры уделят внимание одной из главных сделок этого года – покупке Авто.ру Т-Банком. Какие угрозы и возможности она несет дилерскому бизнесу и банкам? Узнаем мнение участников рынка совсем скоро.

Что важнее: маржинальность или выживание в современных условиях? Эксперты поделятся, как страхователю, банку и дилеру заработать на реальной ценности продукта, а не на его навязывании.

Без цифровых продуктов рынок автокредитования уже не обходится. Речь пойдет о роли платформ в КСО и об автоматизации процессов. Эксперты расскажут, какие этапы цифровой трансформации уже пройдены, а какие еще критически отстают, где находятся «узкие места» в цифровых процессах, и поделятся перспективами развития кэптивных банковских, страховых и лизинговых структур.

Важная тема в блоке о страховании – регуляторные изменения и их последствия для банков и дилеров. О том, как устроен рынок автокредитования и что его ограничивает, поведают участники форума. Кроме того, на мероприятии также пойдет речь об автостраховании, лизинге, автосервисе и авторынке в целом.