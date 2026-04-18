Новый Omoda C5 на полном приводе — известна цена
18 апреля
Китайские автомобили: полноприводный Omoda C5 будет стоить в РФ 2,85 млн рублей

Полноприводная версия нового кроссовера Omoda C5 в России будет стоить 2 849 000 рублей, сообщает источник, обративший внимание на обновление прайс-листов на официальном сайте.

Уточняется, что это цена за обновленный кроссовер в исполнении 4х4 и в комплектации Стиль – единственной, в которой возможен привод на все колеса. Одновременно с введением полноприводной версии цены на два переднеприводных варианта были переписаны на 50 тысяч рублей в сторону увеличения (Драйв – 2 549 000 и Стиль – 2 699 000 рублей), однако базовая комплектация Актив так и осталась с ценой 2 349 000 рублей.

В компании уже подтвердили, что полноприводные Omoda C5 появятся в автосалонах официальных дилеров в ближайшее время, а сделку на приобретение такой машины можно заключить уже сейчас.

Напомним, изначальные цены обновленного Omoda C5 были названы в начале марта, однако старт продаж пока не дан – по предварительным данным, он должен состояться в первой половине года. Под капотом моноприводных версий – 1.5 турбо на 147 л.с. Что будет в полноприводном кроссовере – пока неясно, но у нынешннего C5, все еще остающегося в продаже, такой же 1.5 турбо идет в связке с CVT и передним приводом, а вот полноприводные версии имеют 1.6 (150 л.с.) в паре с 7DCT.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
18.04.2026 
