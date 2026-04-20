Почему советский прорывной внедорожник УАЗа так и остался в гараже истории

УАЗ показал «пропавший» внедорожник мечты – модель УАЗ-3170

Ульяновский автозавод решил вспомнить свою старую, но очень смелую разработку.

Речь идет о модели УАЗ-3170, которую создавали сразу после легендарного 469-го.

Инженеры тех лет задумали настоящую революцию: сделать универсальное шасси, на котором можно было бы построить и новый вездеход, и фургон. Сегодня это назвали бы единой платформой.

Первый прототип появился в 1982 году. Машина получилась мощнее и комфортнее предшественника. Под капотом установили 100-сильный мотор, а дорожный просвет довели до 325 мм. Кроме того, инженеры добавили пружинную подвеску, чтобы езда по шоссе стала мягче.

Увы, серийному выпуску помешала экономика. Заводу требовалась дорогая модернизация, а главного заказчика (государство) новинка не заинтересовала.

Проект застыл в нескольких образцах, но не канул в Лету: наработки того самого УАЗ-3170 позже использовали при создании Симбира.