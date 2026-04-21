Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross — что ждет популярную модель

Новая Toyota Corolla Cross 2028 года вырастет и получит дизайн от концепт-кара

Toyota готовит полное обновление Corolla Cross.

По данным инсайдеров, следующее поколение модели выйдет на рынок к середине 2028 года. Кроссовер заметно прибавит в габаритах, почти догнав RAV4, и избавится от главной претензии владельцев – тесного второго ряда и скромного багажника.

Внешность позаимствуют у концептуальной Corolla, показанной в конце 2025 года. Машина получит узкие светодиодные фары в форме молота, решетку радиатора в цвет кузова и плоскую дверь багажника. В салоне ждут «парящую» консоль, цифровую панель и отдельный экран для переднего пассажира. Новинка первой среди кроссоверов марки получит программную платформу Toyota Arene.

Под капотом останутся гибриды, но с новыми 1,5- и 2,0-литровыми моторами они станут мощнее и экономичнее нынешних. Также возможна версия подключаемого гибрида с увеличенным запасом хода на электротяге.