Honda XR-V
21 апреля
В России появился знакомый кроссовер Honda с панорамной крышей и гарантией
Кроссовер Honda XR-V 2025 года стал доступен к...

Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross — что ждет популярную модель

Новая Toyota Corolla Cross 2028 года вырастет и получит дизайн от концепт-кара

Toyota готовит полное обновление Corolla Cross.

MHEV, HEV, PHEV или EREV? Специалисты объяснили, как выбрать гибрид, который нужен именно вам

По данным инсайдеров, следующее поколение модели выйдет на рынок к середине 2028 года. Кроссовер заметно прибавит в габаритах, почти догнав RAV4, и избавится от главной претензии владельцев – тесного второго ряда и скромного багажника.

Внешность позаимствуют у концептуальной Corolla, показанной в конце 2025 года. Машина получит узкие светодиодные фары в форме молота, решетку радиатора в цвет кузова и плоскую дверь багажника. В салоне ждут «парящую» консоль, цифровую панель и отдельный экран для переднего пассажира. Новинка первой среди кроссоверов марки получит программную платформу Toyota Arene.

Под капотом останутся гибриды, но с новыми 1,5- и 2,0-литровыми моторами они станут мощнее и экономичнее нынешних. Также возможна версия подключаемого гибрида с увеличенным запасом хода на электротяге.

Алексеева Елена
Количество просмотров 24
21.04.2026 
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+41