Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина!

На продажу выставили Fiat 125 – единственный экземпляр на классифайдах в РФ

Редкий для России Fiat 125P выставили на продажу в городе Пенза. Продавец указывает, что это единственный такой автомобиль в стране, находящийся в продаже.

С индексом модели и характеристиками ситуация интересная: с одной стороны, указано, что это именно Fiat 125P, то есть локализованная в Польше версия Fiat 125. Сообщается также, что машина действительно привезена из Польши. Но страна-изготовитель при этом – Италия, а двигатель – 1.6, 90 л.с., что означает верхневальную конструкцию, которая применялась на оригинальном «сто двадцать пятом», тогда как на польской копии использовались менее мощные нижневальные движки.

В общем, интересантам предстоит увлекательное исследование (хотя не исключаем, что истина обнаружится в комментариях к этой заметке), но машина в любом случае интересная. И кстати, с вазовской «тройкой», при очевидном внешнем сходстве, прямого родства не имеющая.

По словам продавца, машина 1980 года выпуска «уже 45 лет в строю на хорошем ходу», но пробежала всего 43 100 км. С документами порядок, автомобиль стоит на учете. Легко заводится, все системы работают штатно, внешний вид – достойный. Реальным покупателям обещан торг, а по умолчанию – всего-то 390 000 рублей.