#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тайна кроссовок на обочине: кто теряет всю эту обувь?
10 мая
Тайна кроссовок на обочине: кто теряет всю эту обувь?
Появление одиночных ботинок на обочинах наконец...
Интерьер BMW i3 Neue Klasse
10 мая
Радикально новая «трешка» удивила – и не только внешностью!
Появились подробности об электрическом седане...
Восемь выхлопных труб? Aston Martin шокирует новым Vantage
10 мая
Восемь выхлопных труб? Aston Martin шокирует новым Vantage
Новый Aston Martin Vantage появился на треке и...

Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина!

На продажу выставили Fiat 125 – единственный экземпляр на классифайдах в РФ

Редкий для России Fiat 125P выставили на продажу в городе Пенза. Продавец указывает, что это единственный такой автомобиль в стране, находящийся в продаже.

Рекомендуем
Жигули класса люкс – они были круче Фиатов!

С индексом модели и характеристиками ситуация интересная: с одной стороны, указано, что это именно Fiat 125P, то есть локализованная в Польше версия Fiat 125. Сообщается также, что машина действительно привезена из Польши. Но страна-изготовитель при этом – Италия, а двигатель – 1.6, 90 л.с., что означает верхневальную конструкцию, которая применялась на оригинальном «сто двадцать пятом», тогда как на польской копии использовались менее мощные нижневальные движки.

Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина!

В общем, интересантам предстоит увлекательное исследование (хотя не исключаем, что истина обнаружится в комментариях к этой заметке), но машина в любом случае интересная. И кстати, с вазовской «тройкой», при очевидном внешнем сходстве, прямого родства не имеющая.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

По словам продавца, машина 1980 года выпуска «уже 45 лет в строю на хорошем ходу», но пробежала всего 43 100 км. С документами порядок, автомобиль стоит на учете. Легко заводится, все системы работают штатно, внешний вид – достойный. Реальным покупателям обещан торг, а по умолчанию – всего-то 390 000 рублей.

Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620133
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620131
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620135
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620126
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620127
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620136
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620138
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620139
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620123
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620122
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620124
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620125
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620121
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620128
Жигули? А вот и нет — в продаже редкая машина! — фото 1620130

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Avito
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
09.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0