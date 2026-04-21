Как безопасно управлять мотоциклом в дождь? Советы эксперта

Эксперт Ладушкин дал советы по безопасной эксплуатации мотоцикла весной

Мотоциклистам этой весной стоит удвоить внимание – сезон принёс целый набор угроз. Об этом рассказал эксперт Евгений Ладушкин.

Погодные условия создают, пожалуй, самую очевидную, но оттого не менее коварную опасность. Автоэксперт Ладушкин объяснил, что мокрая дорога радикально меняет физику движения. Тормозной путь растёт, поэтому дистанцию нужно увеличивать сразу и существенно. Асфальтовая разметка, трамвайные рельсы и крышки люков превращаются в настоящие ледяные горки.

Причем лужи – отдельная история: под слоем воды может скрываться всё что угодно, от глубокой выбоины до открытого колодца. Интересный лайфхак: если на асфальте видна пена, это верный признак повышенной скользкости. Для защиты себя эксперт советует не экономить на экипировке – шлем с системой против запотевания и компактный дождевик в багажнике должны быть обязательно.