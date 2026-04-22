Эти китайские модели авто охотнее всего покупали на вторичном рынке
Вторичный рынок России все увереннее осваивают китайские марки.
По данным Авто.ру, за год их доля перевалила за 5%, а в первом квартале 2026 года только они показали рост предложения – плюс 8% за три месяца. Но интереснее даже не это, а то, сколько сегодня просят за подержанные машины из КНР и какие модели готовы покупать.
Половина всех объявлений о продаже китайских автомобилей с пробегом сосредоточена в ценовом коридоре от 1,5 до 3 млн рублей. Это основной, самый ходовой сегмент. Еще 15% машин оцениваются дороже – от трех до пяти миллионов. При этом почти четверть предложений, а именно 24%, стоят вообще дешево: до 800 тысяч рублей. Однако такой бюджетный вариант привлекает лишь 14% потенциальных покупателей – народ не торопится брать сильно подержанные и недорогие китайские авто, сомневаясь в их качестве.
Если посмотреть на конкретные модели-бестселлеры, картина становится еще нагляднее. Лидер спроса – Haval Jolion: его средняя цена на вторичке составляет 1,68 млн рублей. Практически столько же, 1,69 млн просят за Geely Coolray.
Chery Tiggo 7 Pro Max продается в среднем за 2 млн, а Haval F7 – за 2,16 миллиона. А вот топовый Geely Monjaro стоит уже значительно дороже: 3,46 миллиона рублей. То есть разница между самой доступной популярной моделью и самой дорогой в пятёрке лидеров превышает 1,7 миллиона. При этом средний возраст продаваемого китайского авто не превышает пяти лет, а пробег – около 70 тысяч километров, тогда как обычные иномарки на вторичке в среднем вдвое старше.
Лидеры первого квартала 2026 года по популярности у посетителей Авто.ру:
- Haval Jolion (средняя цена 1,68 млн рублей);
- Geely Coolray (средняя цена 1,69 млн рублей);
- Geely Monjaro (средняя цена 3,46 млн рублей);
- Chery Tiggo 7 Pro Max (средняя цена 2 млн рублей);
- Haval F7 (средняя цена 2,16 млн рублей).
