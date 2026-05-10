Названы самые мощные универсалы на вторичном рынке России

Топ-10 самых мощных универсалов российского авторынка

Универсалы уже давно перестали быть просто практичными машинами – некоторые из них способны дать фору настоящим суперкарам.

Аналитики классифайда «Авто.ру» перечислили 10 самых мощных универсалов российского авторынка.

Гибридный Volvo V60 T8 открывает список: его силовая установка выдает 405 лошадиных сил и разменивает первую «сотню» за 4,6 секунды.

Впрочем, немецкий Audi с этими показателями справляется куда бодрее. Нынешнее поколение RS4 оснащено битурбированной «шестеркой» V6 мощностью 450 сил, которая ускоряет машину до 100 км/ч за ровно 4 секунды. Еще более серьезный аппарат – RS6: под его капотом стоит 4-литровый V8 с двумя турбинами, чья отдача варьируется от 600 до 630 л.с. В результате разгон до «сотни» занимает всего 3,6 секунды.

Среди баварцев особенно выделяется BMW M3. Этот седан получил рядный шестицилиндровый двигатель, выдающий от 510 до 530 л.с. – и динамика у него почти как у топового Audi: около 3,6 секунды. А вот американский Cadillac CTS-V II – это нечто совсем иное: он умудряется совмещать практичность семейного универсала E-класса с повадками настоящего маслкара. Его бензиновый мотор развивает аж 564 л.с.

Mercedes-Benz CLS Shooting Brake комплектуется двигателем AMG мощностью от 557 до 585 л.с. Китайцы тоже не отстают: полноприводный Zeekr 007 GT на пике возможностей выдает 422 л.с.

Рейтинг моделей с лучшими показателями мощности возглавляют два настоящих флагмана. У BMW M5 под капотом стоит 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 625 л.с. Но абсолютный рекорд достается Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo: если включить Launch Control, система выдает 761 л.с. Этого хватает, чтобы разогнать универсал до 100 км/ч всего за 2,8 секунды.

Завершает рейтинг кроха Mini Clubman JCW John Cooper Works. Его 2-литровый турбомотор (306 сил) вместе с полным приводом ALL4 позволяет машине разменять первую «сотню» за 4,9 секунды.