#
>
Горит «Airbag»? Это не шутка — система может отказать в момент аварии

Ошибка подушки безопасности: почему она опасна и как ее победить

Если на приборной панели загорелась надпись «Airbag» или «SRS», значит, электроника обнаружила неисправность в системе пассивной безопасности.

Простыми словами: подушки или преднатяжители ремней могут не сработать при ДТП. Чаще всего проблема не в самой аварии, а в мелочах.

Типичные причины – окисленные контакты под сиденьями, перебитые провода, разряженный аккумулятор или отключение разъемов при включенном зажигании. Разумеется, сигнальная лампа будет гореть, если система срабатывалав момент ДТП. Иногда лампочка мигает – так старые автомобили шифруют код ошибки наподобие азбуки Морзе. Самостоятельно можно проверить клеммы батареи и надежность соединений под креслами.

Но главное правило: не отключайте фишки SRS, пока мотор заведен – это почти гарантированно вызовет ошибку. Погасить индикатор без сканера не выйдет, а просто стереть код бесполезно: лампа загорится снова, а чувство безопасности окажется ложным.

Ездить с горящим значком можно, но рискованно – система остается глухой к удару. Лучший вариант – диагностика у специалиста.

Источник:  Autonews
Алексеева Елена
Фото:freepik / ASphotofamily
25.04.2026 
0