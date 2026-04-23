Справился ли вариатор Искры при езде с прицепом? Делимся опытом
24 апреля
Приличный клиренс, доступная цена — надежный кроссовер Toyota уже в России

В России стартовали продажи Toyota Yaris Cross по цене от 1,34 млн рублей

В России начались продажи нового доступного кроссовера Toyota Yaris Cross, который значительно дешевле популярных на российском рынке аналогов Tenet T4 и Belgee X50+.

Компактный паркетник на базе хэтчбека Yaris поставляется преимущественно в праворульных версиях из Японии. Минимальная цена составляет 1 340 000 рублей под заказ.

Для сравнения, официальные кроссоверы аналогичного класса дороже: Tenet T4 обойдется минимум в 2 039 000 рублей, а Belgee X50+ белорусской сборки – от 2 319 990 рублей. Самую низкую цену на Yaris Cross предлагают во Владивостоке. За 1,34 млн рублей можно получить версию Z с однозонным климат-контролем, мультифункциональным рулем, электронным стояночным тормозом с AutoHold, эко-кожей, медиасистемой с навигатором, подогревом передних сидений, круиз-контролем и камерой заднего вида с парктрониками.

Три владивостокские компании оценили поставку такого кроссовера в 1 400 000–1 750 000 рублей. В Находке просят минимум 1 980 000 рублей, доступны разные варианты окраски: полностью черный, белый или двухцветный. В Уссурийске ценник достигает 2 179 153 рубля, а в Хабаровске – 2 780 000 рублей. Последний оснащен гибридной установкой: 1,5-литровый турбомотор и вариатор e-CVT с электродвигателем.

У остальных машин стандартный 1,5-литровый атмосферник мощностью 120 л.с., бесступенчатый вариатор Direct Shift и передний привод. Кстати дорожный просвет у всех версий модели составляет 170 мм.

Судя по объявлениям, в наличии есть минимум три новых праворульных Yaris Cross, но «живые» обойдутся дороже: золотистый во Владивостоке отдают за 2 288 000 рублей, двухцветный в Благовещенске – за 2 390 000 рублей. Дороже всех – белый кроссовер из подмосковных Мытищ за 2 990 000 рублей.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Toyota
23.04.2026 
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+41