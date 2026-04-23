Приличный клиренс, доступная цена — надежный кроссовер Toyota уже в России

В России стартовали продажи Toyota Yaris Cross по цене от 1,34 млн рублей

В России начались продажи нового доступного кроссовера Toyota Yaris Cross, который значительно дешевле популярных на российском рынке аналогов Tenet T4 и Belgee X50+.

Компактный паркетник на базе хэтчбека Yaris поставляется преимущественно в праворульных версиях из Японии. Минимальная цена составляет 1 340 000 рублей под заказ.

Для сравнения, официальные кроссоверы аналогичного класса дороже: Tenet T4 обойдется минимум в 2 039 000 рублей, а Belgee X50+ белорусской сборки – от 2 319 990 рублей. Самую низкую цену на Yaris Cross предлагают во Владивостоке. За 1,34 млн рублей можно получить версию Z с однозонным климат-контролем, мультифункциональным рулем, электронным стояночным тормозом с AutoHold, эко-кожей, медиасистемой с навигатором, подогревом передних сидений, круиз-контролем и камерой заднего вида с парктрониками.

Три владивостокские компании оценили поставку такого кроссовера в 1 400 000–1 750 000 рублей. В Находке просят минимум 1 980 000 рублей, доступны разные варианты окраски: полностью черный, белый или двухцветный. В Уссурийске ценник достигает 2 179 153 рубля, а в Хабаровске – 2 780 000 рублей. Последний оснащен гибридной установкой: 1,5-литровый турбомотор и вариатор e-CVT с электродвигателем.

У остальных машин стандартный 1,5-литровый атмосферник мощностью 120 л.с., бесступенчатый вариатор Direct Shift и передний привод. Кстати дорожный просвет у всех версий модели составляет 170 мм.

Судя по объявлениям, в наличии есть минимум три новых праворульных Yaris Cross, но «живые» обойдутся дороже: золотистый во Владивостоке отдают за 2 288 000 рублей, двухцветный в Благовещенске – за 2 390 000 рублей. Дороже всех – белый кроссовер из подмосковных Мытищ за 2 990 000 рублей.