В России снизились цены на несколько китайских моделей с пробегом. Кто в лидерах?

«Авито авто»: в РФ подешевели JAC J7, Omoda S5, Chery Arrizo 8 и Lifan X60

По данным проведенного «Авито авто» исследования, в первом квартале на российском вторичном рынке заметно подешевели несколько китайских моделей.

Лидерами по снижению стоимости стали JAC J7, Omoda S5, Chery Arrizo 8, Lifan X60 и Chery Tiggo (T11). При этом средняя цена китайского автомобиля с пробегом у дилеров по итогам января – марта составила 2,2 млн рублей.

Наиболее существенную динамику продемонстрировал JAC J7, который подешевел на 19%, до 1,1 млн рублей. Также в число моделей с заметным снижением цены вошли Omoda S5 (минус 14%, до 1,3 миллиона), Chery Arrizo 8 (минус 12%, до 2 миллионов), Lifan X60 (минус 9%, до 600 тысяч) и Chery Tiggo T11 (минус 8%, до 500 тысяч). Помимо этого, в десятку лидеров попали Exeed LX, Exeed VX, Chery Tiggo 7 Pro, Great Wall Hover H5 и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Что касается региональной динамики, то наиболее значительное снижение цен на автомобили с пробегом у дилеров по сравнению с прошлым годом отмечено в Дальневосточном федеральном округе, где средняя стоимость упала до 2 млн рублей. Среди отдельных регионов максимальное падение зафиксировано в Хабаровском крае (до 1,9 миллиона) и Приморском крае (до 2 млн рублей).