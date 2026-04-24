Бесплатный проезд по платным трассам могут получить многодетные и инвалиды

В ГД предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратились в Минтранс с неожиданным предложением. Они хотят, чтобы многодетные семьи и люди с инвалидностью получили право бесплатно ездить по платным трассам.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

«Сегодня мы просим Минтранс поддержать нашу позицию и предусмотреть право бесплатного проезда хотя бы для многодетных семей и людей с инвалидностью. Тем более, что для этих категорий действуют льготы на проезд в общественном транспорте», – пояснил Миронов.

По словам Лантратовой, региональная практика уже доказывает эффективность транспортных скидок. В Москве и Санкт-Петербурге многодетные получают серьёзные послабления, правда, на поездки между городами это не распространяется – там как раз и встречаются платные участки. Поддержка людей с инвалидностью, в свою очередь, могла бы укрепить систему социальных гарантий в целом.

Лантратова добавила, что подобная мера способна косвенно повлиять и на безопасность. Если часть водителей перестанет экономить и поедет по платным дорогам, то число аварий на бесплатных и вечно забитых трассах может снизиться.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:freepik / ASphotofamily
24.04.2026 
