#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новинки EXEED на Auto China 2026
24 апреля
Популярный в России бренд представил две новые стильные и практичные модели
EXEED показал лифтбек EXLANTIX ES GT и...
Интерьер Ford Mustang Dark Horse SC
24 апреля
Ford открыл предзаказы на самый мощный Мустанг: подробности о машине
Ford Mustang Dark Horse SC с 795-сильным V8...
В России выросло число дилерских центров: какие появились, а какие исчезли?
24 апреля
В России выросло число дилерских центров: какие появились, а какие исчезли?
Число дилерских контрактов в РФ выросло на 2%...

Бренд Haval выпустил на рынок кроссовер Jolion Max. Он заметно крупнее привычного Jolion

Продажи нового глобального кроссовера Haval Jolion Max стартовали в Чили

Пока Haval Jolion Max обкатывают на рынке Чили, где автомобиль доступен с бензиновым мотором в трех версиях. Стоит он примерно на 19% дороже обычного Jolion.

Рекомендуем
«Разворачивайтесь и уходите»: эксперт выдала жесткие правила покупки авто с рук

Новинка заметно крупнее привычного Jolion: длина превышает 4,59 метра, а колесная база выросла до 2710 мм. По сути, это адаптированная версия китайского Haval Xiaolong с новым бампером и крупной решеткой радиатора. В салоне – изогнутый блок из двух экранов, селектор КПП на руле и физические кнопки вместо второй зарядки для смартфона.

В Чили модель предлагают с тремя бензиновыми версиями и только передним приводом. Базовая Elite получила 141 л.с., а версии High Power Elite и High Power Deluxe – 171 л.с. У всех – семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Цены в Чили варьируются (в пересчете с песо на рубли) от 1,77 до 1,94 млн рублей, что примерно на 19% дороже стандартного Jolion с механикой. Спроецировав эту разницу на Россию, где обычный Jolion стоит от 2 049 000 рублей, получаем возможную цену Max около 2,45 млн рублей.

Также для Австралии анонсированы гибридная и полностью электрическая версии. Электромобиль сможет проезжать до 580 км, а гибридная система выдаст 226 сил. В Россию модель пока официально не пришла.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  «Китайские автомобили»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Haval
Количество просмотров 17
24.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval Jolion

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв