Бренд Haval выпустил на рынок кроссовер Jolion Max. Он заметно крупнее привычного Jolion

Продажи нового глобального кроссовера Haval Jolion Max стартовали в Чили

Пока Haval Jolion Max обкатывают на рынке Чили, где автомобиль доступен с бензиновым мотором в трех версиях. Стоит он примерно на 19% дороже обычного Jolion.

Новинка заметно крупнее привычного Jolion: длина превышает 4,59 метра, а колесная база выросла до 2710 мм. По сути, это адаптированная версия китайского Haval Xiaolong с новым бампером и крупной решеткой радиатора. В салоне – изогнутый блок из двух экранов, селектор КПП на руле и физические кнопки вместо второй зарядки для смартфона.

В Чили модель предлагают с тремя бензиновыми версиями и только передним приводом. Базовая Elite получила 141 л.с., а версии High Power Elite и High Power Deluxe – 171 л.с. У всех – семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Цены в Чили варьируются (в пересчете с песо на рубли) от 1,77 до 1,94 млн рублей, что примерно на 19% дороже стандартного Jolion с механикой. Спроецировав эту разницу на Россию, где обычный Jolion стоит от 2 049 000 рублей, получаем возможную цену Max около 2,45 млн рублей.

Также для Австралии анонсированы гибридная и полностью электрическая версии. Электромобиль сможет проезжать до 580 км, а гибридная система выдаст 226 сил. В Россию модель пока официально не пришла.