Автопилот Nissan прошел тесты в плотном токийском трафике без участия человека
Уже через пару лет японский гигант Nissan может серьёзно перетрясти рынок автопилотов. Следующее поколение их системы ProPilot Assist, обещают инженеры, вплотную подберётся к полностью беспилотному вождению – то есть к тому самому уровню L4. Выход намечен на 2027 год.
Секретами поделился Тэцуя Иидзима, главный инженер Nissan по адаптивной безопасности. Его заявления звучат дерзко: «Новая версия будет ездить не хуже человека, а то и лучше. По технологиям мы сможем на равных конкурировать с Tesla и британской Wayve». И это не просто громкие слова – за ними стоит серьезная работа.
В основе новинки – полностью переработанная начинка. Целых 11 камер по кругу, пять радаров и лидар. На тестовых машинах этот сенсорный блок пока торчит на крыше, но в серийных авто его спрячут прямо в кузов. Всё это «мозги» нового поколения, которые крутит собственный ИИ-софт Nissan.
Проверили прототип в деле жестко – 40-минутная поездка по реальному Токио без всяких заготовок. Машина сама вырулила с парковки, лавировала по узким улочкам, неслась по шоссе, реагировала на светофоры, пешеходов и велосипедистов. Самое сложное – нерегулируемые перекрестки и зоны дорожных работ – дались ей без проблем.
Особенно показательна одна ситуация. Автомобиль попал на участок с реверсивным движением, где потоком управляли обычные дорожные рабочие. Система послушно остановилась по взмаху, дождалась «зеленого» и аккуратно проползла мимо строительной техники, которая активно маневрировала. Водитель за всё время ни разу не тронул руль или педали.
При этом создатели явно не гонятся за лихачеством. Стратегия – максимальная безопасность. Если сравнивать с человеком, то система может вести себя излишне осторожно: раньше остановиться перед разметкой или дольше помедлить на зеленом, когда водитель спереди «тормозит». По словам инженеров, только так можно серьезно снизить аварийность.
Правда, с юридической точки зрения новинку всё равно назовут L2++. Формально водитель должен следить за дорогой. Хотя внутри компании признают: реальные возможности давно соответствуют L4. Увы, законы многих стран пока просто не готовы к полностью автономным машинам.
Кстати, будет интересная опция: стиль вождения можно настроить. Например, выбрать скорость – ехать строго по лимиту или чуть быстрее (до плюс 15 км/ч). Это делает автопилот гибче под разные ситуации.
Первым систему получит новый минивэн Elgrand – его премьера в Японии как раз в 2027 году. Потом технологию обещают «максимально быстро» привезти и на другие рынки. Сколько это будет стоить, пока молчок, но в Nissan заверяют: постараются сделать цену доступной для массового сегмента.
- «За рулем» можно читать и в MAX