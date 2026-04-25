Автопилот Nissan прошел тесты в плотном токийском трафике без участия человека

Nissan показал систему автономного вождения ProPilot Assist нового поколения

Уже через пару лет японский гигант Nissan может серьёзно перетрясти рынок автопилотов. Следующее поколение их системы ProPilot Assist, обещают инженеры, вплотную подберётся к полностью беспилотному вождению – то есть к тому самому уровню L4. Выход намечен на 2027 год.

Секретами поделился Тэцуя Иидзима, главный инженер Nissan по адаптивной безопасности. Его заявления звучат дерзко: «Новая версия будет ездить не хуже человека, а то и лучше. По технологиям мы сможем на равных конкурировать с Tesla и британской Wayve». И это не просто громкие слова – за ними стоит серьезная работа.

В основе новинки – полностью переработанная начинка. Целых 11 камер по кругу, пять радаров и лидар. На тестовых машинах этот сенсорный блок пока торчит на крыше, но в серийных авто его спрячут прямо в кузов. Всё это «мозги» нового поколения, которые крутит собственный ИИ-софт Nissan.

Проверили прототип в деле жестко – 40-минутная поездка по реальному Токио без всяких заготовок. Машина сама вырулила с парковки, лавировала по узким улочкам, неслась по шоссе, реагировала на светофоры, пешеходов и велосипедистов. Самое сложное – нерегулируемые перекрестки и зоны дорожных работ – дались ей без проблем.

Особенно показательна одна ситуация. Автомобиль попал на участок с реверсивным движением, где потоком управляли обычные дорожные рабочие. Система послушно остановилась по взмаху, дождалась «зеленого» и аккуратно проползла мимо строительной техники, которая активно маневрировала. Водитель за всё время ни разу не тронул руль или педали.

При этом создатели явно не гонятся за лихачеством. Стратегия – максимальная безопасность. Если сравнивать с человеком, то система может вести себя излишне осторожно: раньше остановиться перед разметкой или дольше помедлить на зеленом, когда водитель спереди «тормозит». По словам инженеров, только так можно серьезно снизить аварийность.

Правда, с юридической точки зрения новинку всё равно назовут L2++. Формально водитель должен следить за дорогой. Хотя внутри компании признают: реальные возможности давно соответствуют L4. Увы, законы многих стран пока просто не готовы к полностью автономным машинам.

Кстати, будет интересная опция: стиль вождения можно настроить. Например, выбрать скорость – ехать строго по лимиту или чуть быстрее (до плюс 15 км/ч). Это делает автопилот гибче под разные ситуации.

Первым систему получит новый минивэн Elgrand – его премьера в Японии как раз в 2027 году. Потом технологию обещают «максимально быстро» привезти и на другие рынки. Сколько это будет стоить, пока молчок, но в Nissan заверяют: постараются сделать цену доступной для массового сегмента.