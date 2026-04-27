Глава «Рольфа» назвала цену автомобилей западных брендов в случае их возвращения – многие удивятся

Виноградова: возвращение западных брендов не обрушит цены, важнее – ставка ЦБ

В интервью Михаилу Кучменту генеральный директор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова заявила, что надежды на резкое снижение цен после гипотетического возвращения западных автобрендов в Россию – ошибочны.

По ее словам, стоимость машин в случае ухода санкционных барьеров будет сопоставима с ценами на автомобили из параллельного импорта. На примере Kia, BMW и Toyota в «Рольфе» подсчитали, что значительной разницы не возникнет.

Виноградова подчеркнула, что автомобильный бизнес, как ни странно, зависит в первую очередь не от поставщиков и не от брендов, а от ключевой ставки Центрального банка. Если ставка останется высокой, то одни бренды просто «съедят» другие, но никакого ценового перелома не произойдет.

«Выбор будет за клиентом. Автомобильный бизнес зависит не от поставщиков и не от брендов, а от ключевой ставки. Как ни странно. Поэтому если ставка будет такая же, то одни бренды просто заместят другие. Все думают, что с возвращением иностранных брендов вернутся цены, которые были до СВО. Конечно нет!»

При этом она развеяла миф о том, что покупка больших партий машин позволяет дилеру выигрывать в закупке и логистике. В автомобильном бизнесе, пояснила Виноградова, не работает классическая формула ценообразования «себестоимость плюс маржа плюс затраты – равно розничная цена». Многие бренды готовы работать в убыток по отдельным моделям, понимая, что выход на рынок и раскрутка бренда требуют огромных вложений. В итоге цена для клиента всегда определяется не себестоимостью, а рынком.

Говоря о том, каким будет рынок в случае одновременного присутствия закрепившихся китайских брендов и вернувшихся западных производителей, Виноградова сделала акцент на выборе клиента.

Она привела в пример китайский бренд Lixiang (Li Xiang) и Mercedes-Benz. Покупатель, по ее словам, будет сравнивать не просто ценники, а сложное сочетание факторов: соотношение цены и качества, репутацию и имидж каждого бренда к тому моменту, престиж, а также реальные затраты на сервис – сроки поставки запчастей, возможность ремонта в дилерской сети. Именно то, что в итоге окажется нужным людям, они и выберут. И никто не может сейчас сделать точный прогноз, чью сторону они примут.

Резюмируя вышесказанное: по словам Виноградовой, возвращение западных брендов не станет «волшебной таблеткой» для цен. Цена машин после официального возвращения будет равна стоимости автомобилей, ввозимых сейчас по параллельному импорту. Решающую роль сыграют макроэкономика и реальный потребительский выбор.