Японский рамный внедорожник в России оказался дешевле Haval H9 и KGM Rexton

Внедорожники Toyota Fortuner из ОАЭ и предлагают в РФ по цене от 4,55 млн рублей

В Россию вернулся проверенный временем рамный внедорожник Toyota Fortuner.

Рекомендуем Lada Vesta 2026 в базе получила функции уровня иномарок

Пусть и неофициально – машины везут из ОАЭ, – но купить их сейчас можно выгоднее, чем некоторые китайские и корейские аналоги. Самый доступный вариант оснащается 150-сильным дизелем 2.4, классическим 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода Part-Time с жестко подключаемым передним мостом. Главный плюс: этот мотор подпадает под льготные ставки утильсбора, который составляет всего 3400–5200 рублей вместо десятка тысяч.

Минимальная цена на Fortuner сегодня – 4,55 млн рублей. Именно столько просят во Владивостоке за базовую комплектацию с тканевыми сиденьями песочного цвета, кондиционером вместо климат-контроля и пластиковым мульти-рулем. Зато медиасистема здесь полноценная, с крупным сенсорным дисплеем.

Toyota Fortuner

За 4,6–4,62 миллиона машину можно заказать в Тюмени, Омске и Уфе, за 4,65 миллиона – в Новосибирске и Благовещенске. В Твери за 4,68 миллиона предлагают уже более богатый экземпляр с черным кожаным салоном, двухзонным климат-контролем, камерой кругового обзора и электрорегулировками передних сидений.

Еще дороже – от 4,75 до 4,95 миллиона – обойдутся версии с кожаным рулем и дополнительными функциями. Для сравнения: рестайлинговый Haval H9 2026 года стоит от 4,8 до 5,3 миллиона, а корейский KGM Rexton даже со скидкой не найти дешевле 5,59 млн рублей. Из готовых автомобилей в наличии самый дешевый нашли в Красноярске за 4,9 млн, в Москве же ценник доходит до 5,5 миллиона.

На рынке встречаются и другие двигатели. Редкий 2,7-литровый 166-сильный атмосферник с тем же автоматом и полным приводом продают в Ингушетии за 5,95 миллиона, а во Владивостоке под заказ – от 6,54 миллиона. Самые мощные – 200-сильные дизельные версии 2.8 – доступны в Грозном и Нижнем Новгороде за 7,4–7,5 млн рублей.

Интерьер Toyota Fortuner