Внедорожник KGM Rexton стал семиместным: в России появилась новая топ-версия. Цена известна

Рамный внедорожник KGM Rexton получил третий ряд кресел и люк в крыше

Южнокорейский бренд KGM (ранее известный как SsangYong) объявил о старте продаж обновленного флагманского внедорожника Rexton 2025 года с семиместным салоном.

Модель, построенная на рамной конструкции, теперь доступна не только в привычных версиях «Оптимум» и «Премьер», но и в новой топовой комплектации «Экстра» с полноценным третьим рядом сидений.

Для пассажиров на галерке предусмотрены трехточечные ремни безопасности, подголовники и собственные воздуховоды кондиционера, что делает дальние поездки заметно комфортнее. Семиместная версия отличается также премиальной обивкой из комбинации кожи и замши, люком в крыше, заводскими боковыми порогами и импульсными стеклоподъемниками задних дверей. Водителю и переднему пассажиру добавили память настроек зеркал заднего вида и водительского кресла.

Вне зависимости от комплектации под капотом у Rexton – двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 225 л.с. с крутящим моментом 350 Н·м. Работает он в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. Полный привод – подключаемый type part-time с понижающей передачей.

Цена новой семиместной топ-версии KGM Rexton «Экстра» 4x4 начинается от 6 495 000 рублей без учета специальных предложений (6 195 000 руб. – со всеми скидками).

Для ориентира: пятиместный KGM Rexton 2025 года в комплектациях «Оптимум» и «Премьер» сейчас стоит от 5 890 000 до 6 295 000 рублей (без учета спецпредложений).

