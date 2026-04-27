Toyota отметилась новым рекордом на мировом авторынке
27 апреля
Toyota отметилась новым рекордом на мировом авторынке
ТАСС: Toyota в 2025 году продала рекордные...
Этот обновленный кроссовер потеснит Haval Jolion и Tenet T7 на российском рынке
27 апреля
Этот обновленный кроссовер потеснит Haval Jolion и Tenet T7 на российском рынке
Эксперт Шапринский назвал главных конкурентов...
Раскрыта главная причина быстрого износа тормозных колодок
27 апреля
Раскрыта главная причина быстрого износа тормозных колодок
Эксперт назвал главные причины быстрого износа...

Chery Tiggo 4 Pro: что сломалось за три года

«За рулем» рассказал, какие проблемы ждут владельца трехлетнего Chery Tiggo 4 Pro

Некоторые китайские кроссоверы продаются у нас уже несколько лет, и один из таких – «четверка» Тигго.

Три года за рулем «китайца»: какие кроссоверы не разочаруют на вторичке

Сравнительно долгая жизнь на российском авторынке – это и свидетельство какой-никакой надежности, и причина тому, что на вторичке таких кроссоверов становится все больше и больше. Есть ли смысл брать трехлетнего «китайца» за те небольшие деньги, что за них просят? Эксперт «За рулем» Александр Виноградов говорит, что Chery Tiggo 4 Pro входит в тройку весьма живучих китайских моделей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Chery Tiggo 4 Pro: что сломалось за три года

Привод Tiggo 4 Pro – исключительно передний, а по двигателю есть два варианта: атмосферный 1.5 (113 л.с.) и турбированный (147 л.с.). На вторичке атмосферник встречается реже.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Chery Tiggo 4 Pro: что сломалось за три года

– Турбомотор, известный также под индексом SQRE4T15C, ставился и на другие модели концерна, например, на Exeed LX. В целом агрегат неплохой: цепь ГРМ ходит долго, ее замена вряд ли потребуется раньше 250 тысяч км. Однако к 150 тысячам км могут потребоваться новые маслосъемные колпачки. Иногда на этом пробеге выходит из строя турбокомпрессор, но это не массовая проблема.

С этим двигателем работает вариатор T25. Коробка крайне чувствительна к чистоте масла и стилю езды. Она любит только спокойную, плавную манеру движения. Агрессивная езда приводит к износу подшипников, редукционного клапана насоса, а впоследствии — к поломке дорогого гидроблока. Масло в вариаторе нужно менять не реже, чем раз в 50 тысяч км.

Главный недостаток Chery — слабая защита от коррозии. Без дополнительной обработки ржавчина быстро атакует кузов, в первую очередь днище. Качество материалов и удобство салона тоже оставляют желать лучшего.

Chery Tiggo 4 Pro: что сломалось за три года

О кроссоверах, которые в Топ-3 лучших «китайцев» стоят повыше, читаем в новой статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
27.04.2026 
