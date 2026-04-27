Chery Tiggo 4 Pro: что сломалось за три года

«За рулем» рассказал, какие проблемы ждут владельца трехлетнего Chery Tiggo 4 Pro

Некоторые китайские кроссоверы продаются у нас уже несколько лет, и один из таких – «четверка» Тигго.

Сравнительно долгая жизнь на российском авторынке – это и свидетельство какой-никакой надежности, и причина тому, что на вторичке таких кроссоверов становится все больше и больше. Есть ли смысл брать трехлетнего «китайца» за те небольшие деньги, что за них просят? Эксперт «За рулем» Александр Виноградов говорит, что Chery Tiggo 4 Pro входит в тройку весьма живучих китайских моделей.

Привод Tiggo 4 Pro – исключительно передний, а по двигателю есть два варианта: атмосферный 1.5 (113 л.с.) и турбированный (147 л.с.). На вторичке атмосферник встречается реже.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Турбомотор, известный также под индексом SQRE4T15C, ставился и на другие модели концерна, например, на Exeed LX. В целом агрегат неплохой: цепь ГРМ ходит долго, ее замена вряд ли потребуется раньше 250 тысяч км. Однако к 150 тысячам км могут потребоваться новые маслосъемные колпачки. Иногда на этом пробеге выходит из строя турбокомпрессор, но это не массовая проблема.

С этим двигателем работает вариатор T25. Коробка крайне чувствительна к чистоте масла и стилю езды. Она любит только спокойную, плавную манеру движения. Агрессивная езда приводит к износу подшипников, редукционного клапана насоса, а впоследствии — к поломке дорогого гидроблока. Масло в вариаторе нужно менять не реже, чем раз в 50 тысяч км.

Главный недостаток Chery — слабая защита от коррозии. Без дополнительной обработки ржавчина быстро атакует кузов, в первую очередь днище. Качество материалов и удобство салона тоже оставляют желать лучшего.

