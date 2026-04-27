Geely Okavango пережил очередное обновление: новый мотор и огромный планшет в салоне

Семиместный кросс-вэн Geely Okavango получил мотор 1,5 л, 181 л.с. и «робот»

Семиместный кросс-вэн Geely Okavango выпускают уже шесть лет, однако его и не думают снимать с производства – на стенде марки на автосалоне в Пекине в очередной раз демонстрировали обновленный вариант.

Семиместный кросс-вэн Geely Okavango

Экстерьер изменился мало. Разве что радиаторную решетку чуть подкорректировали. А вот салон изрядно перелопатили, все сделали по последней китайской моде: крупный (14,6 дюйма) планшет медиасистемы по центру и компактный экран приборки (10,3 дюйма).

Главной технической новостью стало появление нового базового двигателя: компанию турбомотору 2.0 составил полуторалитровый агрегат отдачей 181 л.с с семиступенчатым роботом.

Китайцы говорят, что в таком исполнении динамика осталась достойной, но точных цифр разгона не приводят. Вероятность появления такого Okavango в российском представительстве не комментируют.