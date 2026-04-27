Россияне начали массово скупать автомобили: что происходит на рынке?

Продажи новых легковых авто в РФ за неделю с 20 по 26 апреля выросли на 16%

Авторынок России снова удивил: на прошедшей неделе (с 20 по 26 апреля) было зарегистрировано 26,7 тыс. новых легковых машин. Это сразу на 16% больше, чем семью днями ранее, и на 13% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Данные из своего Telegram-канала привел Сергей Целиков.

Рост случился после заметного проседания – на 16-й неделе продажи едва дотянули до 23 тыс. штук. Впрочем, как отмечают эксперты, эта волатильность уже стала привычной: рынок то взлетает на рекордных квартальных отчетах дилеров, то падает.

А вот бизнес, судя по всему, затягивает пояса. Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т) показал падение на 4% в годовом выражении – всего 1,3 тыс. машин. Причем по сравнению с предыдущей неделей результат и вовсе рухнул на 29%. Грузовики тоже не порадовали: зарегистрировали лишь 959 единиц техники свыше 3,5 т. Недельное снижение – 7%, годовое – 12%.

Почему так происходит? Целиков считает, что компании пока не готовы тратиться на обновление автопарков и откладывают крупные закупки коммерческого транспорта. Получается, весь рост держится на обычных людях, которые активно тратят сбережения. Похоже, ставки по вкладам уже не так привлекательны, как раньше, – вот граждане и переводят наличку в железо.

Напомним, что неделей ранее (13-19 апреля) легковушек продали чуть более 23 тысяч, что было ниже результатов предшествующего периода. Тогда тоже падали LCV и грузовики, а единственным светлым пятном оказались автобусы. А в середине месяца, с 6 по 12 апреля, рынок и вовсе просел на 20% после рекордной 14-й недели.