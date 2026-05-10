Восемь выхлопных труб? Aston Martin шокирует новым Vantage

Новый Aston Martin Vantage появился на треке и удивил 8 патрубками выхлопных труб

Фотошпионы поймали на Нюрбургринге загадочный прототип Aston Martin Vantage, который выглядит так, будто его собирали в спешке.

Самое безумное в машине – выхлоп: к стандартным четырем патрубкам по краям инженеры добавили еще четыре по центру диффузора. Восемь труб суммарно! В серию такое чудо вряд ли попадет, скорее всего, так маскируют финальную версию глушителя.

Помимо этого, новинка выделяется огромным антикрылом на голых болтах и агрессивным передним сплиттером. Боковые юбки намекают: перед нами трековый «заряженный» вариант с упором на прижимную силу.

Под капотом, скорее всего, знакомый 4-литровый твин-турбо V8 от Mercedes-AMG (сейчас он выдает до 670 л.с.), который получил новую прошивку. Слухи о V12 не подтвердились. Что касается названия, возможно, вернется легендарная приставка GT8 или AMR.

Дизайнеры еще будут доводить до ума этот «недоделанный» обвес, но уже ясно: Aston Martin готовит настоящего монстра для гоночных трасс.

Алексеева Елена
Фото:Auto, Motor und Sport
Количество просмотров 21
10.05.2026 
