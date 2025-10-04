#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Aston Martin Vantage
4 октября
Aston Martin выпустит новый спорткар на «механике»: подробности
Aston Martin анонсировал новую версию Vantage с...
Интерьер Porsche Cayenne Electric
4 октября
Появились первые фото салона новейшего Porsche Cayenne Electric
Cayenne Electric получит три дисплея и новейшие...
Количество кроссоверов и внедорожников в РФ побило исторический рекорд
4 октября
Количество кроссоверов и внедорожников в РФ побило исторический рекорд
Автостат: сегмент SUV на российском авторынке...

Aston Martin выпустит новый спорткар на «механике»: подробности

Aston Martin анонсировал новую версию Vantage с механической коробкой передач

Aston Martin разрабатывает новую версию своего знаменитого спортивного купе Vantage, которая будет оснащена механической коробкой передач и должна дебютировать в 2026 году.

Все новости о событии
Бензиновый кризис — как его будут разрешать?

Ранее модель комплектовалась только восьмиступенчатой АКП с задним приводом и 4.0-литровым битурбированным двигателем V8, мощность которого составляет около 656 лошадиных сил. Двигатель подвергся значительным изменениям, включая новые турбины и улучшенную систему охлаждения.

В компании утверждают, что внедрение механической коробки стало настоящим техническим вызовом из-за высокого крутящего момента, однако работы над надежным и производительным механизмом МКП уже начаты.

Aston Martin Vantage
Aston Martin Vantage
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В 2026 году также выйдет Vantage с мягкой крышей, которая легче традиционных вариантов и при этом обеспечивает отличную звукоизоляцию. Ожидаются улучшения в управляемости и комфорте благодаря новой подвеске и адаптивным амортизаторам.

Цена на новую версию с механической коробкой, вероятно, сохранит премиальный уровень, который присущ данному бренду. Ранее версия Vantage с АКП оценивалась в районе $195 000.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  thesupercarblog
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Aston Martin
Количество просмотров 1
04.10.2025 
Фото:Aston Martin
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Aston Martin Vantage

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв