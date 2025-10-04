Aston Martin выпустит новый спорткар на «механике»: подробности

Aston Martin анонсировал новую версию Vantage с механической коробкой передач

Aston Martin разрабатывает новую версию своего знаменитого спортивного купе Vantage, которая будет оснащена механической коробкой передач и должна дебютировать в 2026 году.

Ранее модель комплектовалась только восьмиступенчатой АКП с задним приводом и 4.0-литровым битурбированным двигателем V8, мощность которого составляет около 656 лошадиных сил. Двигатель подвергся значительным изменениям, включая новые турбины и улучшенную систему охлаждения.

В компании утверждают, что внедрение механической коробки стало настоящим техническим вызовом из-за высокого крутящего момента, однако работы над надежным и производительным механизмом МКП уже начаты.

Aston Martin Vantage

В 2026 году также выйдет Vantage с мягкой крышей, которая легче традиционных вариантов и при этом обеспечивает отличную звукоизоляцию. Ожидаются улучшения в управляемости и комфорте благодаря новой подвеске и адаптивным амортизаторам.

Цена на новую версию с механической коробкой, вероятно, сохранит премиальный уровень, который присущ данному бренду. Ранее версия Vantage с АКП оценивалась в районе $195 000.