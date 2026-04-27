Марка 212 готовит к производству кроссовер Т02
27 апреля
Несущий кузов, распашная дверь, и взятие брода глубиной 850 мм. Что еще известно о новинке бренда 212
Первый нерамный: китайский бренд 212 готовит к...
Их разделили полсекунды: подведены итоги Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series
27 апреля
Их разделили полсекунды: подведены итоги Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series
Андрей Четвериков выиграл первый этап Yuka...
Omoda C4
27 апреля
Начался выпуск уникального кроссовера для геймеров: он может появиться в РФ
Компания Omoda начала производство нового...

В продаже обнаружен редчайший милицейский ВАЗ-2103 из СССР: цена шокирует

ВАЗ-2103 в оригинальной раскраске милиции 1970-х годов продают за 7,5 млн рублей

В свежем объявлении фигурирует ВАЗ-2103 с необычной историей: владелец утверждает, что автомобиль абсолютно новый и сохранил заводскую раскраску с гербом милиции. Машина стоит на учёте и, по его словам, полностью на ходу.

Такие служебные седаны в первозданном виде – большая редкость. На деле коллекционеры чаще создают стилизованные копии, которые стоят в разы дешевле оригинала.

ВАЗ-2103
Рекомендуем
Свои проедут, чужие — нет: как Москва упростила установку дворовых шлагбаумов

Согласно карточке на агрегаторе, у «тройки» сменилось три хозяина. Забавно, что нынешний владелец числится собственником всего месяц.

Под капотом – классический карбюраторный мотор объёмом 1,5 литра, выдающий 75 лошадиных сил. Трудится он в паре с четырёхступенчатой механикой.

Цена, конечно, поражает воображение: 7 500 000 рублей. Впрочем, если машина на самом деле окажется аутентичным образцом советского служебного транспорта, такой ценник уже не кажется безумным.

Источник:  Auto.ru
Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
27.04.2026 
