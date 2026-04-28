В России выросло число кредитов на новые автомобили: о чем это говорит?

Средняя доля кредитных авто в РФ по итогам I квартала 2026 года составила 53,7%

Россияне всё чаще берут автокредиты на покупку новых машин – это подтверждает свежая статистика. По данным аналитиков, доля заёмных средств в сделках с новыми автомобилями заметно выросла за последние месяцы.

Правда, эксперты связывают это сразу с несколькими факторами. Во-первых, цены на машины продолжают расти, и многие просто не могут накопить нужную сумму самостоятельно. Кредит становится единственным реальным способом приобрести авто, особенно если речь идёт о более дорогих моделях.

Во-вторых, свою роль сыграли и программы господдержки. Льготные ставки по некоторым категориям кредитов стимулируют покупателей не откладывать покупку в долгий ящик, а брать деньги в банке прямо сейчас. Причём банки, по словам участников рынка, стали лояльнее проверять заёмщиков.

На деле это привело к тому, что средний чек автокредита тоже подрос. Люди не просто берут в долг, а оформляют более крупные суммы – чтобы купить машину подороже или с лучшей комплектацией. Впрочем, растёт и доля просрочек, хотя пока она остаётся в пределах нормы.

Самые популярные марки среди тех, кто едет в салон с кредитным договором, – это Lada, Haval и Chery. В бюджетном сегменте займы берут охотнее, чем в премиум-классе: там покупатели чаще рассчитываются сразу.