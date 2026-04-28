Почти идеальную «копейку» отдают по цене айфона

В Луганске на продажу выставили отлично сохранившийся ВАЗ-21013 1986 года

Красный седан ВАЗ-21013, выпущенный в 1986 году и пробежавший 97 тысяч км, выставили на продажу в Луганске.

Перед нами – последняя модификация «единички», с ее двигателем 1.2, но более поздним кузовом от «одиннадцатой». Всю жизнь машина провела в одних руках, еще при покупке была обработана антикором, ночевала исключительно в гараже и поэтому отлично сохранилась, пишет продавец. Машина полностью в оригинальном состоянии и на 90% – в заводской краске, красилось переднее левое крыло.

Вот краткое описание по техничке: «мотор в отличном состоянии, ходовая обслужена, все жидкости заменены, новая резина». С документами – порядок. Владелец утверждает, что автомобиль готов к поездке в любую точку мира. И признает: это не музейный экспонат, но действительно хорошая машина. Цена – 210 000 рублей, примерно столько стоит сейчас, например, iPhone 17 Pro Max на 512 ГБ.