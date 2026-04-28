#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сколько реально денег вы теряете на своей машине каждый месяц? Цифры удивят
28 апреля
Сколько реально денег вы теряете на своей машине каждый месяц? Цифры удивят
Расходы на владение машиной за 2 млн рублей...
Руссо-Балтъ С55
28 апреля
Стало известно, сколько будет стоить кроссовер возрожденной отечественной марки
Базовая версия кроссовера Руссо-Балтъ С55 будет...
Этот «бессмертный» универсал из Японии обойдется дешевле Лады
28 апреля
Этот «бессмертный» универсал из Японии обойдется дешевле Лады
В России начались продажи универсалов Toyota...

Какие скрытые риски таят в себе шины с пробегом

Эксперты «Кордиант» рассказали, чем опасны б/у шины для автомобиля

Многие водители, желая сэкономить, обращают внимание на подержанные покрышки. Но экономия эта, как выясняется, может оказаться весьма сомнительной. Эксперты холдинга «Кордиант» предупреждают: покупка шин с пробегом – это почти всегда лотерея, в которой на кону стоит не только бюджет, но и безопасность. Бывшие в эксплуатации шины, даже если они выглядят как новые, могут иметь скрытые дефекты, которые в ряде случаев нельзя обнаружить при визуальном осмотре.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам

«Приобретать не новые шины может быть целесообразно в редких случаях, например, когда необходимо докупить одну или две шины к уже изношенному комплекту для того, чтобы докатать сезон. Или при отсутствии в ассортименте новых шин редкого типоразмера», — заявили в компании.

На шины, возраст которых превышает пять лет, при приобретении рекомендуется обратить отдельное внимание. Особенно вредит шинам хранение под прямыми солнечными лучами, в высоких стопках или в близости от источников тепла.

При покупке б/у шин требуется провести визуальную оценку каждой покрышки — протектор, боковины, бортовые зоны и внутренняя часть. На шине не должно быть внешних дефектов — незначительное на первый взгляд повреждение при попытке ремонта может оказаться неустранимым.

Некоторые дефекты шин, в том числе нарушения геометрической целостности и каркаса шины, зачастую можно обнаружить только на накаченных шинах. Поэтому при осмотре б/у шин крайне желательно смонтировать их на диски и продиагностировать на балансировочном стенде, убедившись в том числе в том, что колесо в сборе не имеет биения в боковой и радиальной плоскости, посоветовали специалисты.

«От шин с любыми ремонтами лучше отказаться, так как качество исполнения этих работ неизвестно, и при дальнейшей эксплуатации шины могут быть опасны. Также стоить отметить приемлемый остаток протектора: законодательно для летних шин он должен быть не менее 1,6 мм, для зимних - 4 мм. На практике же шины, изношенные до этих значений, не стоит рассматривать, так как их сцепные свойства сильно снижены относительно новых, особенно при движении по мокрой дороге», - пояснили эксперты.

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 16
28.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0