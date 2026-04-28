Какие скрытые риски таят в себе шины с пробегом

Эксперты «Кордиант» рассказали, чем опасны б/у шины для автомобиля

Многие водители, желая сэкономить, обращают внимание на подержанные покрышки. Но экономия эта, как выясняется, может оказаться весьма сомнительной. Эксперты холдинга «Кордиант» предупреждают: покупка шин с пробегом – это почти всегда лотерея, в которой на кону стоит не только бюджет, но и безопасность. Бывшие в эксплуатации шины, даже если они выглядят как новые, могут иметь скрытые дефекты, которые в ряде случаев нельзя обнаружить при визуальном осмотре.

«Приобретать не новые шины может быть целесообразно в редких случаях, например, когда необходимо докупить одну или две шины к уже изношенному комплекту для того, чтобы докатать сезон. Или при отсутствии в ассортименте новых шин редкого типоразмера», — заявили в компании.

На шины, возраст которых превышает пять лет, при приобретении рекомендуется обратить отдельное внимание. Особенно вредит шинам хранение под прямыми солнечными лучами, в высоких стопках или в близости от источников тепла.

При покупке б/у шин требуется провести визуальную оценку каждой покрышки — протектор, боковины, бортовые зоны и внутренняя часть. На шине не должно быть внешних дефектов — незначительное на первый взгляд повреждение при попытке ремонта может оказаться неустранимым.

Некоторые дефекты шин, в том числе нарушения геометрической целостности и каркаса шины, зачастую можно обнаружить только на накаченных шинах. Поэтому при осмотре б/у шин крайне желательно смонтировать их на диски и продиагностировать на балансировочном стенде, убедившись в том числе в том, что колесо в сборе не имеет биения в боковой и радиальной плоскости, посоветовали специалисты.

«От шин с любыми ремонтами лучше отказаться, так как качество исполнения этих работ неизвестно, и при дальнейшей эксплуатации шины могут быть опасны. Также стоить отметить приемлемый остаток протектора: законодательно для летних шин он должен быть не менее 1,6 мм, для зимних - 4 мм. На практике же шины, изношенные до этих значений, не стоит рассматривать, так как их сцепные свойства сильно снижены относительно новых, особенно при движении по мокрой дороге», - пояснили эксперты.