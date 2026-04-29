Специально для Lada Azimut и Lada Niva модернизируют производство

АВТОВАЗ потратит более полумиллиарда рублей на перезапуск заводских линий

Во время корпоративного отпуска, который продлится с 1 по 13 мая, АВТОВАЗ проведет масштабное обновление производства.

На заводе установят новое оборудование, чтобы начать выпуск кроссовера Lada Azimut, и модернизируют линию сборки для Lada Niva. Заодно рабочие выполнят текущий ремонт и обслуживание основных цехов.

Всего запланировано больше 15 тысяч задач, на которые уйдет сто десять тысяч человеко-дней. Бюджет модернизации превысит 530 млн рублей. В двигательном цехе наладят новые обрабатывающие центры для выпуска моторов объемом 1,6 литра (мощностью более 120 л.с.) и 1,8 литра (более 130 л.с.). Кроме того, обновят оборудование в цехах окраски, сварки и в самом автосборочном комплексе. Завершить все работы планируют к 18 мая 2026 года.

После окончания отпуска, с 14 мая, производство начнут постепенно запускать заново. Речь идет о тех линиях, которые в этом году не модернизируют: их специально полностью освободили и остановили перед длинными выходными.

На время всех майских работ за сотрудниками сохранят полную зарплату.

Производство АВТОВАЗа
Источник:  АВТОВАЗ
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
29.04.2026 
