«Китайцам» хана»: Lada Azimut показался в новых цветах

Кроссоверы Lada Azimut в новых цветах кузова и салона сфотографировали в Тольятти

Стоящие на автовозе предсерийные образцы модели Lada Azimut сфотографировали и сняли на видео очевидцы в Тольятти.

В кадр попали кроссоверы темно-синего и темно-зеленого (болотного) цветов – ранее такие Азимуты не демонстрировались. Как отмечают авторы публикации, цвета знакомые – в частности, очень похожий зеленый оттенок использует Geely. Кроме того, одна из машин, сфотографированных читателями канала «АвтоТольятти», имеет двухцветный интерьер: левая часть оформлена в темных тонах, правая – в светлых.

Предполагается, что такой контрастный салон – это демонстрационный образец для дилеров, на котором будет показываться вариативность комплектаций.

Напомним, кроссовер Lada Azimut – перспективная модель АВТОВАЗа, которая должна запуститься в серийное производство в июле-августе 2026 года. Модель спроектирована на модернизированной платформе Lada Vesta, под капотом будут модернизированные моторы 1.6 и 1.8 в паре с МКП или вариатором, а привод планируется исключительно передний. Зато есть оригинальные решения по комфорту: в частности, в топ-версиях реализован обогрев боковых передних стекол.