#
>
От 550 тысяч рублей: новый Chevrolet подешевел
В Узбекистане начались продажи Chevrolet Damas...
Коробка начала «пинаться» по весне: говорит ли это о серьезной поломке?
Коробка начала «пинаться» по весне: говорит ли это о серьезной поломке?
Рывки при переключении передач весной — не...
Volkswagen Golf и T-Roc станут мощнее
Volkswagen Golf и T-Roc станут мощнее
Новые Volkswagen Golf и T-Roc получат гибридную...

В Узбекистане начались продажи Chevrolet Damas по цене от 547 тысяч рублей

Компания UzAuto объявила о скидках на коммерческое семейство Chevrolet Damas.

Рекомендуем
Кросс-универсалы по 1,7 млн: что взять — «бюджетную» Lada или «японку»?

Размер дисконта составляет 5 млн сумов (31 тыс. рублей). Теперь, согласно официальной странице бренда в Узбекистане, фургон можно приобрести за 88 156 млн сумов (547 тыс. рублей), а микроавтобус или комби – за 91 400 000 и 91 900 000 сумов соответственно (567 и 570 тыс. рублей).

Chevrolet Damas по праву можно считать одним из последних «динозавров» на рынке. Сейчас мало кто использует карбюратор, но этот узбекский минивэн упорно держится за технологии из прошлого века. Под капотом у него – трёхцилиндровый двигатель объёмом 0,8 литра, выдающий всего 38 лошадиных сил.

Крутящий момент передаётся на задние колёса через старую добрую механику с пятью ступенями. Кузов, кстати, очень компактный – меньше 4 метров. Зато внутри умудрились разместить целых три ряда сидений. Помимо обычной пассажирской версии, выпускают и модификации: грузовой фургон, универсал комби и даже машину скорой помощи.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:UzAuto Motors
29.04.2026 
