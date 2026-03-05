Больше всего денег в марте россияне потратили на легковушки старше 10 лет

Исследование: в марте 2026 года россияне купили 475 тысяч подержанных машин

На покупку подержанных машин жители России потратили в марте 2026 года 568 млрд рублей. Эта сумма стала рекордной за месяц в текущем году. Она, кстати, на 14% превысила показатель февраля (496,4 млрд рублей). Всего за март россияне стали обладателями 475 тысяч машин с пробегом – именно столько перешло из рук в руки, согласно исследованию.

Интересная деталь: львиную долю рынка заняли автомобили преклонного возраста. Машины, выпущенные до 2016 года, разъехались по новым владельцам в количестве более 332 тысяч экземпляров. По сути, это 70% всего объема вторички.

А что с более свежими вариантами? Траты на транспорт в возрасте до пяти лет выросли, но чисто символически. В феврале на эту категорию приходилось 22, 9% всех денег, а в марте – уже 23%, что в рублях составляет 130,6 млрд. Между прочим, больше всего средств ушло на машины средней возрастной группы – от 5 до 9 лет включительно: 206, 2 млрд рублей. Правда, их доля за месяц немного уменьшилась, опустившись с 36, 8% до 36,3%.

Марка тоже имела значение. Больше всего денег (197 млрд рублей) было отдано за подержанные европейские авто – прирост к февралю составил 18%. На японские машины ушло 172,7 млрд (+15%), а на корейские – 68,7 млрд (+6%).

В годовом выражении картина изменилась: рост показали лишь две группы – японская и китайская. У «японцев» прибавка вышла минимальной: доля поднялась с 29,8% до 30,4%. Зато «китайцы» буквально удвоили свое присутствие – с 4,8% до 8,9%.

Источник:  Российская газета
03.05.2026 
