Европейские тюнеры добрались до «китайцев»: представлен эпатажный проект

Внедорожник Zeekr 9X от Mansory дебютировал на Пекинском автосалоне

Тюнинг-ателье Mansory, которое раньше работало исключительно с европейскими брендами, впервые переключило внимание на китайский автопром. На Пекинском автосалоне компания представила собственную версию гибридного кроссовера Zeekr 9X – и, судя по всему, вдохновлялись мастера отнюдь не бюджетными моделями.

Zeekr 9X от Mansory

Главное, что бросается в глаза, – огромная радиаторная решетка с вертикальными хромированными планками, которая отчетливо напоминает облик Rolls-Royce Cullinan. Вместе с массивным капотом это полностью меняет восприятие машины: она кажется более солидной и дорогой. Спереди установлен агрессивный бампер со сплиттером, внутри которого спрятаны дневные ходовые огни.

Zeekr 9X от Mansory

Кузов автомобиля окрашен в необычный бело-бронзовый оттенок, а профиль стал заметно мускулистее за счет расширенных колесных арок. Внутрь поместили 24-дюймовые диски. Вдобавок кроссовер получил удлиненные боковые юбки, выдвижные подножки, задний спойлер и карбоновые декоративные элементы. Сзади установлен новый диффузор.

Салон отделан премиальными материалами – белой кожей покрыты сиденья, руль, передняя панель и двери. Верхняя часть торпедо выполнена из алькантары, а в отделке активно используются карбон и золотистые вставки. Выглядит богато, хотя и без лишней скромности.

Zeekr 9X от Mansory

Что касается технической начинки, то Mansory решила не экспериментировать: под капотом осталась стандартная гибридная установка базовой версии. Она объединяет 2,0-литровый турбомотор и три электродвигателя, совокупная отдача которых достигает 1381 лошадиной силы.