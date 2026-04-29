Больше всего денег в марте россияне потратили на легковушки старше 10 лет
Исследование: в марте 2026 года россияне купили...
Атом
Оправданы ли риски покупки первого российского электромобиля за 3 млн рублей?
Эксперт Николаев: массовым продуктом Атом...
В России продают культовый Мустанг с минимальным пробегом
29 апреля
В России продают культовый Мустанг с минимальным пробегом
В Новосибирске на продажу выставили хорошо...

Названы главные ошибки водителей, которые игнорируют весеннюю диагностику

Эксперты Ерицян и Николаев: какие узлы авто страдают сильнее всего весной

С наступлением весны у многих автовладельцев вскрываются проблемы, копившиеся всю зиму. Перепады температуры, агрессивная химия на дорогах и разбитый после таяния снега асфальт дают о себе знать – ходовая часть испытывает колоссальные нагрузки. Скрытые повреждения, которые раньше казались незначительными, теперь становятся очевидными.

Больше всего страдают подвеска, рулевое и тормоза – узлы, от которых напрямую зависит безопасность. Как отметил Ашот Ерицян, исполнительный директор по работе с партнерами в «Сбербанк Лизинг», весной традиционно вылезают сюрпризы с аккумуляторами и электроникой. По данным Газета.Ru, влага и химикаты резко ускоряют коррозию кузова и соединительных деталей.

Почему налог на машину считают по лошадиным силам, а не по крутящему моменту?

Эксперты советуют не игнорировать странные вибрации, шум при поворотах или изменение тормозного пути. По словам Ерицяна, вовремя проведенная диагностика спасает от серьезных трат в будущем, когда мелкая поломка перерастает в крупную. Кстати, некорректная работа электроники может проявиться даже отказом мотора запускаться после короткой поездки.

«Весенний сервис – это не только замена резины, но и обязательная промывка радиаторов и скрытых полостей кузова от соли. Если пренебречь этим, химическая коррозия уничтожит лакокрасочное покрытие и проводку гораздо быстрее, чем кажется на первый взгляд», – добавил Артем Николаев, автоэксперт.

Лежать под машиной — с комфортом! Выбрали лучшую альтернативу старому ватнику

Подход к выбору расходников тоже стоит пересмотреть. Некачественные масла способны агрессивно воздействовать на уплотнители, особенно если агрегаты уже изношены. Специалисты советуют сменить манеру езды: обходить ямы, не газовать на разбитых участках и внимательно следить за дорогой. Полная проверка после холодов должна включать не только механику, но и герметичность всех технических емкостей.

Самыми уязвимыми элементами считаются сайлентблоки, шаровые опоры и стойки стабилизатора. Они принимают на себя удары от неровностей, которые прячутся в талых лужах.

Да, это рекомендуется для удаления остатков антигололедных реагентов с радиаторов и проводки – иначе окисление контактов и перегрев мотора почти гарантированы.

Причиной может стать влага и грязь, попавшие под пыльники суппортов, а также износ колодок, ускоренный абразивными подсыпками на зимних дорогах.

Стоит как следует промыть днище под давлением и обновить восковое или керамическое покрытие – это серьезно снизит контакт металла с агрессивной средой.

Источник:  Pravda.Ru
29.04.2026 
