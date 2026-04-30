МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Для сборки Lada Azimut создали специальное умное оборудование

Панорамную крышу на Lada Azimut уже ставят прямо на сборочном конвейере

На АВТОВАЗе продолжается подготовка к выпуску нового кроссовера Lada Azimut. Для этого на главном сборочном конвейере установили специального робота, который монтирует панорамную крышу.

Рекомендуем
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью и плохими дорогами

Стенд с роботом находится в начале первой сборочной линии, где уже собирают Lada Aura и Vesta. Чтобы поставить крышу (это занимает около 4 минут), кузов автомобиля отправляют на отдельный участок – так основная линия не останавливается.

Робот сам берет крышу, ставит на машину, выравнивает по направляющим и закручивает винты по краям. Инструмент умный: если что-то не так – сам остановится и вызовет оператора.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Это оборудование сделано специально для Lada Azimut российскими специалистами, которые работают с большинством автозаводов страны.

Lada Azimut станет первой моделью АВТОВАЗа с панорамной крышей и сдвижным люком. Ожидается, что такую крышу закажут около 40% покупателей. Для изготовления кузовов с панорамной крышей на АВТОВАЗе была впервые внедрена технология лазерной сварки.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  АВТОВАЗ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
30.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Azimut

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв