Для сборки Lada Azimut создали специальное умное оборудование

Панорамную крышу на Lada Azimut уже ставят прямо на сборочном конвейере

На АВТОВАЗе продолжается подготовка к выпуску нового кроссовера Lada Azimut. Для этого на главном сборочном конвейере установили специального робота, который монтирует панорамную крышу.

Стенд с роботом находится в начале первой сборочной линии, где уже собирают Lada Aura и Vesta. Чтобы поставить крышу (это занимает около 4 минут), кузов автомобиля отправляют на отдельный участок – так основная линия не останавливается.

Робот сам берет крышу, ставит на машину, выравнивает по направляющим и закручивает винты по краям. Инструмент умный: если что-то не так – сам остановится и вызовет оператора.

Это оборудование сделано специально для Lada Azimut российскими специалистами, которые работают с большинством автозаводов страны.

Lada Azimut станет первой моделью АВТОВАЗа с панорамной крышей и сдвижным люком. Ожидается, что такую крышу закажут около 40% покупателей. Для изготовления кузовов с панорамной крышей на АВТОВАЗе была впервые внедрена технология лазерной сварки.

