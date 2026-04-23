Lada Vesta 2026 в базе получила функции уровня иномарок

АВТОВАЗ рассказал о деталях оснащения базовой версии Lada Vesta

Даже в начальных версиях Lada Vesta 2026 года предлагает набор функций, которые раньше встречались только у иностранных конкурентов.

Среди них – охлаждаемый вещевой ящик и кондиционер, доступные во всех комплектациях. Также в «базе» есть ключ-карта, светодиодная оптика, автоматический режим стеклоподъемников и обогрев наружных зеркал.

В зависимости от версии добавляются обогрев руля, передних/задних сидений, ветрового стекла и форсунок омывателя. Цены на седан – от 1 558 000 до 2 020 000 рублей, на универсал Vesta SW – 1 688 000–2 150 000 рублей, на Cross-версии – от 1 792 000 до 2 251 000 рублей. Доступны также спортивные модификации.

С 2026 модельного года бесключевой доступ и автозапуск двигателя стали стандартом для всего семейства Vesta.

Напомним, продажи LadaVesta 2026 модельного года стартовали в середине декабря 2025 года.