Lada Vesta 2026 в базе получила функции уровня иномарок

АВТОВАЗ рассказал о деталях оснащения базовой версии Lada Vesta

Автоподписка на Lada Vesta: почти всё включено. Цена известна

Даже в начальных версиях Lada Vesta 2026 года предлагает набор функций, которые раньше встречались только у иностранных конкурентов.

Среди них – охлаждаемый вещевой ящик и кондиционер, доступные во всех комплектациях. Также в «базе» есть ключ-карта, светодиодная оптика, автоматический режим стеклоподъемников и обогрев наружных зеркал.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В зависимости от версии добавляются обогрев руля, передних/задних сидений, ветрового стекла и форсунок омывателя. Цены на седан – от 1 558 000 до 2 020 000 рублей, на универсал Vesta SW – 1 688 000–2 150 000 рублей, на Cross-версии – от 1 792 000 до 2 251 000 рублей. Доступны также спортивные модификации.

С 2026 модельного года бесключевой доступ и автозапуск двигателя стали стандартом для всего семейства Vesta.

Напомним, продажи LadaVesta 2026 модельного года стартовали в середине декабря 2025 года.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
23.04.2026 
Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-95