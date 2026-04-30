Автомобили россиян подверглись сотням хакерских атак в 2025 году

АО «ГЛОНАСС»: в 2025 году число хакерских атак на машины в РФ выросло на 21%

Число кибератак на современные машины в 2025-м подскочило на 21% – зафиксировано 430 инцидентов против 356 годом ранее. Об этом сообщил Владимир Педанов, руководящий направлением кибербезопасности транспортных средств в АО «ГЛОНАСС». Он сослался на совместное исследование этой компании и «Технологий безопасности транспорта».

Чаще всего злоумышленники целились в облачные сервисы и API автопроизводителей – почти 37% всех атак. На втором месте взломы мультимедийных систем через Bluetooth, Wi-Fi или неофициальные прошивки, которые набрали около 16%. Атаки на системы помощи водителю и сенсоры составили почти 15%, а остальные 32% пришлись на прочие способы воздействия на электронику.

«В сегодняшних реалиях автомобиль – это компьютер на колесах с постоянным выходом в интернет. Производители, особенно в гонке за функционалом, часто экономят на безопасности. Также в России растут случаи уязвимостей, связанных с «серым» импортом: машины остаются без официальных обновлений и с привязкой к чужим облачным аккаунтам», – объяснил Педанов.

Из заметных инцидентов прошлого года он упомянул массовую блокировку Porsche из-за потери связи со спутниковой противоугонной системой. Кроме того, хакеры взламывали аккаунты владельцев Li Auto, получали полный доступ к машинам и требовали выкуп. Фиксировались и атаки на дилерские CRM-системы, что приводило к утечкам персональных данных, а также попытки дистанционной блокировки коммерческого транспорта.

В 2026 году, по прогнозам, количество атак может вырасти – и не только на сами автомобили, но и на инфраструктуру вроде зарядных станций. Их, к слову, в одной только Москве больше трех тысяч, а по всей России – около десяти тысяч.