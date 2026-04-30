В России начали продавать новый дешевый кроссовер Chevrolet: называем цены

В РФ начались продажи кроссоверов Chevrolet Trax по цене от 2 млн рублей

На российском рынке через схемы параллельного импорта появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Главная его фишка в том, что он заметно крупнее большинства одноклассников, да и коробка передач тут классический автомат, а не вариатор или робот. Цены на таких «американцев» начинаются примерно от 2 миллионов рублей.

По своим габаритам Trax упирается в среднеразмерный сегмент, так что логично сравнить его по цене, например, с калужским Tenet T7 – его отдают минимум за 2 735 000 рублей. Столько же просят и за «оригинальный» Chery Tiggo 7L, а за Changan CS55 Plus придётся выложить от 3 059 900 рублей. Haval F7 при этом стоит от 2 849 000 рублей, что тоже заметно дороже.

А вот Chevrolet Trax во Владивостоке уже оценили в 2 000 000 рублей. Речь идёт об экземпляре в топ-версии 2RS с двухцветным кузовом и таким же двухцветным кожаным салоном. В его оснащение входят мультируль с подогревом, полностью цифровая приборка, объединённый с ней 11-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, климат- и круиз-контроль, подогрев передних кресел и зеркал, электронный «ручник» и стильные чёрные легкосплавные диски.

Комплектации и доступность

За те же 2 000 000 рублей во Владивостоке можно найти Trax в версии 1RS. Тут всё строже: полностью чёрный кузов, такие же чёрные литые диски, чёрный кожаный салон, разбавленный красными вставками, а ещё появляется вентиляция передних сидений и отделанный глянцем руль с перфорацией в местах хвата. В общем, тоже весьма прилично.

Другие компании из столицы Приморья выставляют такие кроссоверы чуть дороже – в диапазоне 2 100 000 – 2 350 000 рублей. Если смотреть на предложения из других городов, то, скажем, в Омске за Trax в комплектации 1RS, привезённый из Кореи, просят уже 2 380 000 рублей. В соседней Находке цены подбираются к отметке 2 450 000 рублей.

Технические особенности и безопасность

В самых насыщенных версиях Trax, помимо прочего, можно найти целый пакет систем активной безопасности Chevy Safety Assist. Сюда входят автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе и мониторинг «слепых» зон. Не обошлось и без приятных мелочей: беспроводная зарядка для смартфона и система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя тут тоже есть.

Все кроссоверы, которые сейчас предлагаются, родом из Кореи. Под капотом у них стоит 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор, выдающий 137 сил. Работает он в паре с классическим шестиступенчатым автоматом и только с передним приводом. Никакого полного привода, увы, не предусмотрено.

Кстати, ранее стало известно, что в Россию начали привозить ещё один кроссовер Chevrolet – семейный Captiva. Напомним, что эта модель официально продавалась у нас с 2006 по 2015 год, и цены на неё стартовали от 2 150 000 рублей.