В России начали продавать неубиваемую просторную Тойоту дешевле Лады

Toyota Probox 2026 года появился в продаже в России с ценами от 1,2 млн рублей

Toyota Probox, бюджетный универсал с репутацией «бессмертного», теперь можно купить и в России. Компании с Дальнего Востока и Сахалина уже выставили эти машины на классифайдах – причем как в наличии, так и под заказ. Ценник стартует от 1 200 000 рублей.

Почему же этот автомобиль заслужил прозвище «бессмертный»? Всё просто: феноменальная выносливость, конструкция и дизайн, которые не меняются десятилетиями, и полное отсутствие маркетингового «лоска» в угоду одной лишь практичности. Кстати, объем багажника в стандартном исполнении – 400 литров, а если сложить задние сиденья, он вырастает сразу втрое, до 1420 литров.

Toyota Probox

Под заказ во Владивостоке минимальная цена нового Toyota Probox – те самые 1 200 000 рублей. За эти деньги вы получаете праворульный автомобиль с тканевым салоном, мультифункциональным рулем (такой же стоит на Camry и Corolla), круиз-контролем, кондиционером и электрорегулировкой зеркал. В оснащение также входят бортовой компьютер с цветным экранчиком, датчик света, мультимедийка с сенсорным дисплеем, камера заднего вида и несколько USB-портов для зарядки гаджетов.

Под капотом у такой модификации стоит 1,5-литровый 109-сильный атмосферник. У него чугунный блок цилиндров, и при должном уходе ресурс двигателя достигает 350-400 тысяч километров. В паре с ним трудится вариатор, а привод у данного экземпляра – полный.

Для наглядности: наш отечественный пятиместный универсал LADA Largus с 90-сильным мотором обойдется минимум в 1 587 000 рублей, а топовая версия со 106-сильным двигателем стоит уже 1 842 000 рублей. Разница в цене ощутимая.

Другие компании из Владивостока оценивают аналогичный Toyota Probox с бензиновым мотором в 1 660 000 рублей. При заказе в Хабаровске цена подскакивает до 1 750 000 рублей, в Южно-Сахалинске – до 1 760 000 рублей.

Единственный гибридный вариант тоже нашелся – его предлагают привезти во Владивосток за 1 700 000 рублей. Гибридная установка появилась в линейке Probox еще в 2018 году: она объединяет 74-сильный бензиновый двигатель и электромотор, суммарная отдача – около 100 сил. Правда, привод здесь только передний.

Интерьер Toyota Probox

Что касается машин в наличии – по данным объявлений, сейчас можно купить как минимум две. Одна стоит в Находке за 1 680 000 рублей, другая – в Хабаровске за 1 850 000 рублей. Обе переднеприводные и в базовой комплектации: простой руль без мультифункции, тканевая обивка сидений и уменьшенный экран бортового компьютера. Разница лишь в дисках: у первой – стальные штампованные, у второй – литые.

Силовой агрегат у них один и тот же – 1,5-литровый 109-сильный атмосферник в паре с вариатором. Встретить на таких машинах четырехступенчатый автомат или пятиступенчатую механику можно было только на машинах старше 2014 года.