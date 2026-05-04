Секрет выбора китайского авто: кто может стать реальным помощником

Глава РОАД: лучший ориентир для выбора китайского авто – мнение водителей Китая

Планируете купить китайский автомобиль, но теряетесь в обилии моделей и характеристик?

Рекомендуем Эксперт назвал главный риск автомобилей Volga

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин раскрыл простой, но действенный способ сделать правильный выбор.

Оказывается, лучший ориентир – это не рекламные буклеты, а мнение самих жителей Поднебесной. Эксперт советует искать отзывы не на российских форумах, а в китайском сегменте интернета. Там регулярно изучают общественный спрос и ежегодно подводят итоги по надежности машин. Если какая-то модель популярна у себя на родине, велика вероятность, что она приживется и на наших дорогах.

Самое приятное – для такого «расследования» совсем не обязательно учить китайский язык. Алексей Подщеколдин подчеркивает, что с задачей легко справится искусственный интеллект: достаточно попросить нейросеть найти нужные публикации и перевести их на русский.

Эксперт также отметил, что китайский автопром, несмотря на молодость, развивается стремительными темпами. Многие компании активно перенимают европейские технологии, поэтому их автомобили уже пользуются большим спросом на внутреннем рынке. Так что вооружайтесь современными цифровыми инструментами – и выбор станет очевидным.