Volga планирует запустить еще один бренд

Volga подала заявку на регистрацию бренда VLG Tech для продажи автозапчастей

Согласно данным из базы Федерального института промышленной собственности, возрожденный бренд Volga собирается зарегистрировать в России еще один товарный знак – VLG Tech.

Инициатором заявки выступило АО «Производство легковых автомобилей», которое как раз и занимается выпуском машин под легендарным брендом. Правда, с автомобилями напрямую новое обозначение связано не будет. В поданных документах перечень товаров и услуг включает исключительно автокомпоненты и запчасти: от технических жидкостей до элементов светотехники.

Напомним, о возрождении марки Volga официально объявили еще в феврале 2026 года. Производство уже стартовало в Нижнем Новгороде – на площадке, где до 2022 года собирали Skoda и Volkswagen.

Первой ласточкой стал кроссовер K50. С виду он – точная копия Geely Monjaro, которая, кстати, стала самым продаваемым полноприводным автомобилем в России по итогам 2025 года. Вслед за ним появятся модели C50 и K40, похожие на Geely Preface ( седан) и Geely Atlas (кроссовер).