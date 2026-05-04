Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Volga планирует запустить еще один бренд

Volga подала заявку на регистрацию бренда VLG Tech для продажи автозапчастей

Согласно данным из базы Федерального института промышленной собственности, возрожденный бренд Volga собирается зарегистрировать в России еще один товарный знак – VLG Tech.

Инициатором заявки выступило АО «Производство легковых автомобилей», которое как раз и занимается выпуском машин под легендарным брендом. Правда, с автомобилями напрямую новое обозначение связано не будет. В поданных документах перечень товаров и услуг включает исключительно автокомпоненты и запчасти: от технических жидкостей до элементов светотехники.

Напомним, о возрождении марки Volga официально объявили еще в феврале 2026 года. Производство уже стартовало в Нижнем Новгороде – на площадке, где до 2022 года собирали Skoda и Volkswagen.

Первой ласточкой стал кроссовер K50. С виду он – точная копия Geely Monjaro, которая, кстати, стала самым продаваемым полноприводным автомобилем в России по итогам 2025 года. Вслед за ним появятся модели C50 и K40, похожие на Geely Preface ( седан) и Geely Atlas (кроссовер).

Источник:  ФИПС
Ушакова Ирина
Количество просмотров 142
04.05.2026 
