Эксперт рассказал, как сэкономить 1–2 бака топлива за сезон

Олег Марков: внимательное отношение к шинам позволяет заметно сберечь топливо

Долгожданное потепление уже началось, поэтому на выходные многие наверняка соберутся за город.

Правильно подобранные шины – один из важных факторов экономии топлива в длительных поездках.

При оптимальных условиях только за счет шин можно существенно сократить расход топлива и в перспективе сэкономить 1–2 бака топлива за сезон.

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:





– Стандартное правило экономии топлива: при высокой загрузке автомобиля перед длительной поездкой по трассе не забывать корректировать давление в шинах, доводя его до верхних значений, указанных производителем.

Это снижает сопротивление качению, благодаря чему двигатель тратит меньше энергии на разгон и поддержание скорости. При этом важно понимать, что ориентироваться нужно исключительно на штатные параметры давления, указанные на наклейке автомобиля или в инструкции.

Также необходимо учитывать и изменения погоды: при сильном снижении температуры окружающей среды (например, при выезде в другой регион) падает и давление в шинах.

Не менее важен и равномерный износ шин, отмечает эксперт.

Стертый или неравномерно изношенный протектор увеличивает сопротивление движению и ухудшает эффективность расхода топлива. Именно поэтому стоит регулярно проверять состояние шин и своевременно проводить их перестановку между осями.

Дополнительно стоит учитывать сезонность и тип шин. Например, если вы еще не сменили зимние шины на летние, расход топлива существенно возрастет.

В итоге именно внимательное отношение к шинам – от их типа и давления до состояния и правильной установки – позволяет заметно повысить топливную эффективность автомобиля без дополнительных затрат.