Эксперт рассказал, как сэкономить 1–2 бака топлива за сезон
Долгожданное потепление уже началось, поэтому на выходные многие наверняка соберутся за город.
Правильно подобранные шины – один из важных факторов экономии топлива в длительных поездках.
При оптимальных условиях только за счет шин можно существенно сократить расход топлива и в перспективе сэкономить 1–2 бака топлива за сезон.
Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:
– Стандартное правило экономии топлива: при высокой загрузке автомобиля перед длительной поездкой по трассе не забывать корректировать давление в шинах, доводя его до верхних значений, указанных производителем.
Это снижает сопротивление качению, благодаря чему двигатель тратит меньше энергии на разгон и поддержание скорости. При этом важно понимать, что ориентироваться нужно исключительно на штатные параметры давления, указанные на наклейке автомобиля или в инструкции.
Также необходимо учитывать и изменения погоды: при сильном снижении температуры окружающей среды (например, при выезде в другой регион) падает и давление в шинах.
Не менее важен и равномерный износ шин, отмечает эксперт.
Стертый или неравномерно изношенный протектор увеличивает сопротивление движению и ухудшает эффективность расхода топлива. Именно поэтому стоит регулярно проверять состояние шин и своевременно проводить их перестановку между осями.
Дополнительно стоит учитывать сезонность и тип шин. Например, если вы еще не сменили зимние шины на летние, расход топлива существенно возрастет.
В итоге именно внимательное отношение к шинам – от их типа и давления до состояния и правильной установки – позволяет заметно повысить топливную эффективность автомобиля без дополнительных затрат.
