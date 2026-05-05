Эти машины без номеров эвакуировали в Москве чаще всего

23 тысячи авто без номеров эвакуировали в столице для проверки полицией
С 2017 года в Москве более 23 тысяч автомобилей были отправлены на штрафстоянки для полицейской проверки.
Речь идет о машинах без номеров или с подложными знаками.
Эвакуаторы «Московского паркинга» перемещают транспортные средства по решению антитеррористической комиссии.
Автомобили без номеров или с поддельными номерами могли представлять опасность: находиться в угоне или использоваться в незаконной деятельности.
Владелец может забрать автомобиль, если в отношении него не будет выявлено ничего противоправного. Чаще всего на штрафстоянках оказывались автомобили BMW (2764 случая), Mercedes-Benz (1972), Toyota (1633), Kia (1470) и Volkswagen (1112).
Источник: ТАСС
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
05.05.2026
