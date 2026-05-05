Глобальный автопром теряет миллиарды: бренды дешевеют

Падение стоимости автобрендов ускорилось: Toyota потеряла 3%, а Tesla – 36%

Стоимость ведущих автомобильных брендов мира снижается уже второй год подряд, и в 2026 году падение заметно ускорилось.

Если в прошлом году бренды автопроизводителей подешевели всего на 1%, то теперь эксперты компании Brand Finance зафиксировали спад сразу на 7%.

В денежном выражении общая стоимость упала до 575,4 млрд долларов.

Японская Toyota второй год подряд удерживает звание самого дорогого автомобильного бренда, хотя и ее стоимость слегка просела – на 3%, до 62,7 миллиарда.

На втором месте расположился Mercedes-Benz, но тут падение серьезнее: минус 12% (до 46,6 млрд долларов). А вот два других немецких гиганта смогли улучшить свои позиции. BMW поднялся с четвертого места на третье, прибавив 3% в стоимости (до 43,8 млрд долларов). А Volkswagen и вовсе совершил рывок с шестой строчки на четвертую благодаря росту в 14% (до 35,8 млрд долларов).

Главная драма развернулась вокруг Tesla. Американский производитель электромобилей рухнул в рейтинге с третьего места сразу на шестое. За год бренд потерял 36% своей стоимости, составившей 27,6 млрд долларов. Причина – репутационные проблемы из-за масштабных отзывов машин и жесткая конкуренция в секторе электромобилей.

Остальные компании из первой десятки остались на своих местах, но большинство из них тоже подешевели. Honda и Hyundai потеряли по 3% и 6% соответственно, Ford – 5%. Лишь Audi оказалась в плюсе, прибавив 5,4%.

Зато китайский бренд BYD продолжает наступление: он поднялся на 11-е место, обогнав Ferrari, и показал рост в 23%. А самым быстрорастущим брендом стал другой китайский производитель – Zhejiang Leapmotor Technology, который прибавил 67% (до $1 млрд) и взлетел с 96-го места на 74-е.

Среди американских компаний неожиданно порадовали только производители электромобилей Rivian и Lucid Motors. Оба показали уверенный рост и значительно улучшили свои позиции в рейтинге.

Среди запчастёвых брендов безоговорочным лидером остается немецкий Bosch с ростом на 24% (9 млрд долларов). В сфере такси первое место удерживает Uber, чья стоимость увеличилась на 35% – до 50 млрд долларов.