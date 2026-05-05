#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какую экипировку выбрать для поездок на мотоцикле в жару? Советы эксперта
9 мая
Какую экипировку выбрать для поездок на мотоцикле в жару? Советы эксперта
Для поездок в жару подойдут отдельные элементы...
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...

Глобальный автопром теряет миллиарды: бренды дешевеют

Падение стоимости автобрендов ускорилось: Toyota потеряла 3%, а Tesla – 36%

Стоимость ведущих автомобильных брендов мира снижается уже второй год подряд, и в 2026 году падение заметно ускорилось.

Рекомендуем
Новые маршруты, старые риски: почему вместо 3–4 недель запчасти едут на сервис месяцами

Если в прошлом году бренды автопроизводителей подешевели всего на 1%, то теперь эксперты компании Brand Finance зафиксировали спад сразу на 7%.

В денежном выражении общая стоимость упала до 575,4 млрд долларов.

Японская Toyota второй год подряд удерживает звание самого дорогого автомобильного бренда, хотя и ее стоимость слегка просела – на 3%, до 62,7 миллиарда.

На втором месте расположился Mercedes-Benz, но тут падение серьезнее: минус 12% (до 46,6 млрд долларов). А вот два других немецких гиганта смогли улучшить свои позиции. BMW поднялся с четвертого места на третье, прибавив 3% в стоимости (до 43,8 млрд долларов). А Volkswagen и вовсе совершил рывок с шестой строчки на четвертую благодаря росту в 14% (до 35,8 млрд долларов).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Названы самые надежные автобренды

Главная драма развернулась вокруг Tesla. Американский производитель электромобилей рухнул в рейтинге с третьего места сразу на шестое. За год бренд потерял 36% своей стоимости, составившей 27,6 млрд долларов. Причина – репутационные проблемы из-за масштабных отзывов машин и жесткая конкуренция в секторе электромобилей.

Остальные компании из первой десятки остались на своих местах, но большинство из них тоже подешевели. Honda и Hyundai потеряли по 3% и 6% соответственно, Ford – 5%. Лишь Audi оказалась в плюсе, прибавив 5,4%.

Зато китайский бренд BYD продолжает наступление: он поднялся на 11-е место, обогнав Ferrari, и показал рост в 23%. А самым быстрорастущим брендом стал другой китайский производитель – Zhejiang Leapmotor Technology, который прибавил 67% (до $1 млрд) и взлетел с 96-го места на 74-е.

Среди американских компаний неожиданно порадовали только производители электромобилей Rivian и Lucid Motors. Оба показали уверенный рост и значительно улучшили свои позиции в рейтинге.

Среди запчастёвых брендов безоговорочным лидером остается немецкий Bosch с ростом на 24% (9 млрд долларов). В сфере такси первое место удерживает Uber, чья стоимость увеличилась на 35% – до 50 млрд долларов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Интерфакс
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 100
05.05.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0