Известно, кто станет главными конкурентами обновленного Haval Dargo

Эксперты рассказали, с кем будет конкурировать обновленный Haval Dargo

Эксперты дилерской группы «АвтоСпецЦентр» назвали основных соперников обновленного внедорожника Haval Dargo.

В список вошли Haval H7, Geely Atlas, Tank 300 и Chery Tiggo 9. Среди главных достоинств модели специалисты выделяют демократичную цену, свежий дизайн и возросшую мощность двигателя.

Наибольший спрос ожидается на версии «Премиум» и «Техно+», так как покупатели в этом ценовом диапазоне ориентированы на максимальное оснащение. Отказ от переднеприводных модификаций, по мнению дилера, не повредит продажам: такая комплектация ранее не пользовалась спросом в этом сегменте.

Напомним, после обновления Haval Dargo предлагается исключительно с полным приводом в трех вариантах исполнения: «Оптимум» (от 3 499 000 ₽), «Премиум» (от 3 699 000 ₽) и «Техно+» (от 3 899 000 ₽). Главное техническое изменение – модернизированный 2.0-литровый турбомотор, чья отдача выросла до 200 л.с. и (ранее было 192 л.с.). Двигатель по-прежнему работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с мокрыми сцеплениями.

Кроссовер оснащается системой подключаемого полного привода Torque-On-Demand с новой гидравлической муфтой подключения задней оси. Доступно восемь режимов движения: три для асфальта («Эко», «Стандарт», «Спорт») и пять для бездорожья («Снег», «Песок», «Гравий», «Ухабы», «Трава»).

Источник:  «Автостат»
Алексеева Елена
Фото:Haval
Количество просмотров 3579
05.05.2026 
