Многие водители даже не подозревают, чем опасен тополиный пух для машины

Эксперт Попов предупредил о вреде пуха для машины при выезде на природу

Пух с деревьев может быстро забивать радиатор в автомобиле, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Пух – это серьёзная проблема. Он забивает радиатор быстрее, чем положено. В том числе ситуация может дойти до перегрева. Поэтому надо на мойке промывать радиатор», – поделился он.

При этом, по его словам, сделать это бывает трудно. «Довольно часто радиаторы неудобно расположены. И приходится разбирать всю конструкцию, снимать бампер, чтобы до него добраться и отмыть», – отметил он.

Причём мыть его нужно аккуратно, поскольку высокое давление может погнуть соты радиатора, пояснил специалист.

«Но чтобы ни произошло, двигатель «упасть» не может. Как только перегрев пошёл, надо останавливаться и выяснять причину», – отметил эксперт.