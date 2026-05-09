Многие водители даже не подозревают, чем опасен тополиный пух для машины
Пух с деревьев может быстро забивать радиатор в автомобиле, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
«Пух – это серьёзная проблема. Он забивает радиатор быстрее, чем положено. В том числе ситуация может дойти до перегрева. Поэтому надо на мойке промывать радиатор», – поделился он.
При этом, по его словам, сделать это бывает трудно. «Довольно часто радиаторы неудобно расположены. И приходится разбирать всю конструкцию, снимать бампер, чтобы до него добраться и отмыть», – отметил он.
Причём мыть его нужно аккуратно, поскольку высокое давление может погнуть соты радиатора, пояснил специалист.
«Но чтобы ни произошло, двигатель «упасть» не может. Как только перегрев пошёл, надо останавливаться и выяснять причину», – отметил эксперт.
09.05.2026
