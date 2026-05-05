Названы признаки перегрева тормозов автомобиля

Эксперт Ерицян: менее отзывчивая педаль тормоза говорит о перегреве системы

Тормозная система автомобиля может перегреваться, и заметить это довольно просто. Если педаль тормоза стала менее отзывчивой, а машина реагирует на нажатие с задержкой, стоит насторожиться – это один из главных сигналов неисправности, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян.

На деле перегрев нередко сопровождается еще и дымом от колес, характерным запахом гари или вибрациями. По словам эксперта, такие симптомы говорят о работе элементов системы в критическом режиме. Из-за высокой температуры снижается коэффициент трения между колодками и дисками, что напрямую влияет на эффективность торможения. Особенно это опасно, когда нужно резко остановиться, например, в экстренной ситуации.

Помимо риска аварии, регулярный перегрев сильно ускоряет износ деталей – дисков, колодок и самой тормозной жидкости. В итоге страдает не только безопасность, но и кошелек владельца: ремонт после такой эксплуатации обойдется недешево.

По словам Ерицяна, проблема возникает в нескольких типичных ситуациях. Во-первых, это затяжные спуски, где водитель вынужден постоянно держать ногу на педали тормоза. Во-вторых, интенсивное движение в городе с бесконечными остановками и стартами. Факторами риска также служат перегруженный автомобиль и агрессивная манера езды – чем сильнее нагрузка на систему, тем вероятнее ее перегрев.

Чтобы избежать неприятностей, эксперт советует придерживаться плавного стиля вождения. Резкие и частые торможения стоит свести к минимуму. На спусках лучше включать пониженную передачу и тормозить двигателем – это здорово помогает снять нагрузку с тормозных механизмов.

Плюс ко всему необходимо регулярно проверять состояние колодок, дисков и тормозной жидкости. Как подчеркивает Ерицян, исправная и вовремя обслуженная система гораздо лучше справляется с нагрузками и сохраняет эффективность в самых разных условиях.