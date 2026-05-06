Спрос на отечественные машины в России вырос почти на четверть

Минпромторг: продажи новых машин в России в январе – апреле выросли на 7%

Автомобильный рынок России продолжает удивлять – за первые четыре месяца 2026-го продажи новых машин (до трех лет) достигли 430 970 штук. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 403 839 единиц. Цифры озвучили в Минпромторге.

Особенно заметен рост у отечественных брендов. В период с января по апрель было продано 268,5 тыс. таких автомобилей – прибавка составила солидные 22% по сравнению с 2025 годом. Доля российской техники на рынке за четыре месяца закрепилась на отметке 62%. Правда, импортные модели показали обратную динамику: их реализовали 162,4 тыс. штук, что почти на 12% меньше, чем год назад.

Бестселлеры апреля

Что касается самых популярных конкретных моделей, тут без неожиданностей не обошлось.

LADA Granta хоть и уступила свои позиции (продажи упали на 16,6% за четыре месяца), но в апреле всё равно разошлась тиражом 12 442 экземпляра. А вот TENET T7 уже на второй строчке – 7639 штук, хотя в прошлом апреле этих машин ещё не было в статистике.

Третье место прочно удерживает Haval Jolion (6664 авто в апреле, рост 20,7% к апрелю 2025-го). Далее следуют LADA Vesta и LADA Niva Travel (4570 шт., плюс 47,4%). В десятку моделей в апреле также попали новые TENET T4, LADA Iskra, кроссовер Haval M6 и Нива Легенд, а замкнул её Geely Monjaro.