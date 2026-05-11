В России начали продавать лучший японский кроссовер в мире по цене «китайцев»

Более сотни Honda CR-V найдены в продаже в России с ценами от 3,4 млн рублей

Honda CR-V – модель, которую авторитетный портал iSeeCars назвал лучшим кроссовером планеты в текущем 2026 году. На российском рынке вдруг появились сотни таких машин по цене, стартующей всего от 3,4 миллиона рублей. В основном это «китайцы» – кроссоверы, выпущенные на совместном предприятии Dongfeng Honda.

Honda CR-V

Сравните с конкурентами, которые официально продаются в салонах. Geely Atlas с передним приводом стоит 3 449 990 рублей, версия 4×4 обойдется уже в 3 760 990. HAVAL H7 с безальтернативным полным приводом – минимум 3 999 000. Даже базовый GAC GS4 на двух ведущих осях оценен в 3 699 000. Получается, «Хонда» оказывается не дороже, а то и дешевле многих «китайцев».

За такие деньги вы получаете, по сути, топ-комплектацию. Внутри – кожаный салон, мультируль с отделкой кожей, огромный 12,3-дюймовый тачскрин мультимедиа, полностью цифровая приборная панель. Водительские кресла с электрорегулировками, камера кругового обзора, продвинутый адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе – всё это часть пакета Honda Sensing 360+. В общем, минимальные 3,4 миллиона выглядят очень привлекательно.

Цены, правда, разнятся от региона к региону. В Благовещенске или Новосибирске аналогичный автомобиль заказывают как минимум за 3 600 000 рублей. Столица Москва дает одну из самых низких отметок – 3 930 000. А вот в Казани, Чебоксарах или Санкт-Петербурге за четыре миллиона кроссовер уже можно забрать из наличия. В целом же «Хонды» в продаже появились в Екатеринбурге, Воронеже, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Тюмени, Кемерово и десятках других городов – география впечатляет.

Интерьер Honda CR-V

При этом средний ценник варьируется от 4,5 до 4,7 миллиона рублей. В отдельных случаях дилеры просят и за пять миллионов – видимо, речь о топовых модификациях.

Большинство предложений – бензиновые версии. Под капотом у них 1,5-литровый турбомотор, выдающий 193 лошадиные силы, вариатор и привод на передние или все четыре колеса. Встречаются и гибридные модификации e:HEV. Их силовая установка объединяет 2,0-литровый атмосферник и электродвигатель – суммарно от 184 до 204 сил. Выбор неплохой.

Кстати, эксперты iSeeCars не просто так поставили CR-V на первое место среди 35 моделей. В ходе анализа, который охватил больше 330 миллионов машин, учитывали надежность, показатели безопасности и то, насколько автомобиль теряет в цене на вторичном рынке. Безопасность у модели оценили в 9 из 10 баллов, динамику цены – в 8,7, а надежность – в 7,9. Итог: 8,5 балла из 10 – абсолютно лучший результат.