Названы самые надежные семейные кроссоверы

Topspeed назвал 10 самых надежных семейных кроссоверов 2026 года

Эксперты портала Topspeed составили рейтинг подержанных кроссоверов, опираясь на солидный набор данных. В ход пошли сведения J.D. Power по качеству и надежности, расчеты стоимости обслуживания от RepairPal, а также статистика отзывных кампаний от американского регулятора NHTSA.

85 баллов из 100 возможных и первое место в списке – такой результат показал Chevrolet Blazer. Мало того что он один из самых доступных в плане регулярного ремонта, так еще и ни одной отзывной кампании за ним не числится.

Вторую строчку с тем же количеством баллов (85) занял Kia Telluride. Машина уже переросла типичные «детские болезни», хотя за ней все еще висят три отзыва. Впрочем, это не помешало ей оказаться в числе лидеров.

Замыкает тройку Hyundai Palisade с 84 баллами. Его текущее поколение только дебютировало, но эксперты верят в надежность из-за проверенных силовых агрегатов. Правда, три отзыва производитель тоже успел объявить.

В первой пятерке также Nissan Pathfinder и Chevrolet Traverse (по 84 и 83 балла соответственно). Первый поднялся в глазах покупателей после того, как в 2022 году избавился от вариатора в пользу классического автомата. Второй же пережил редизайн в 2024 году.

Шестое место досталось Dodge Durango: 83 балла. Его платформе уже 15 лет, за это время вычистили почти все болячки, но вот расходы на содержание за 10 лет эксплуатации вышли самыми высокими среди участников рейтинга.

Далее расположились Toyota Grand Highlander (82 балла, две отзывные кампании), Honda Passport с минимальной стоимостью ежегодного обслуживания (82 балла), проверенный годами Toyota Highlander (82 балла) и замыкающий десятку Subaru Outback (81 балл).