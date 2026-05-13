В продаже всплыли редчайшие прототипы автомобилей Saab: подробности

Семь редчайших прототипов Saab 9-3 и кроссовер Hengchi 5 выставили на аукцион

Сразу восемь уникальных автомобилей, семь из которых – прототипы Saab, наконец-то обретут новых владельцев. Их решили продать на аукционе в Швеции, где они долгие годы просто пылились на территории бывшего завода компании в Тролльхеттане.

В лот вошли три предсерийные бензиновые модели Saab 9-3 2014 года выпуска. Интересно, что эти машины готовили для краш-тестов, но по каким-то причинам так и не использовали по назначению. Кроме них, на торги выставили электрические версии: предсерийный 9-3 EV 2019 года, который собирали для китайского рынка, его полноприводную модификацию, беспилотный прототип 9-3 и еще один экземпляр с заметно увеличенным запасом хода. Большая часть этих разработок принадлежит компании NEVS.

Восьмым автомобилем в списке, кстати, стал не Saab, а прототип кроссовера Hengchi 5 от бренда Evergrande. Сами торги пройдут 21 мая на шведской онлайн-платформе Klaravik. Участвовать в них можно удаленно, но для иностранных покупателей есть важное условие – им придется зарегистрироваться как юридическому лицу. Шведские частники могут торговаться без всяких дополнительных формальностей.

История шведского автопроизводителя давно завершена. Напомним, что Saab Automobile свернул выпуск легковых машин еще в 2011 году, а в декабре того же года компания официально объявила себя банкротом.

В 2012-м активы обанкротившегося бренда выкупила шведско-китайская National Electric Vehicle Sweden (NEVS). Новая компания получила права на завод в Тролльхеттане и возможность производить модели Saab 9-3. Правда, использовать культовый логотип с грифоном ей не разрешили.

Следующие пару лет NEVS выпускала ограниченные партии бензиновых Saab 9-3. Но наладить полноценное серийное производство так и не вышло. Позже инженеры сосредоточились на электрических прототипах – разрабатывали полноприводные версии, самоуправляемый автомобиль и машину с улучшенным запасом хода. Увы, ни один из этих проектов не добрался до конвейера.

Окончательно NEVS остановила все операции на том самом заводе в Тролльхеттане в 2023 году. И вот теперь эти уникальные «капсулы времени» уходят с молотка.