Mitsubishi продолжает работать в России: что на самом деле делает японский бренд

«ММС Рус»: Mitsubishi сохранила деятельность в РФ, кроме поставок автомобилей

Вопреки расхожему мнению, японский Mitsubishi по состоянию на май 2026 года так и не свернул свою деятельность в России. Как сообщили в ООО «ММС Рус», из всего бизнеса прекратились лишь официальные поставки машин, а всё остальное работает в прежнем режиме.

«Мы внимательно следим за ситуацией. В настоящий момент в России вся деятельность Mitsubishi сохранилась, кроме поставок автомобилей. Обязательства, связанные с послепродажным и сервисным обслуживанием обеспечиваются в полном объеме», – заявили в представительстве японской компании.

Кстати, в «ММС Рус» подчеркнули, что техническая поддержка для российских клиентов в рамках гарантийных обязательств осуществляется без каких-либо перебоев.

«Машины еще в течение 2023 года дораспродавали. Поэтому вопросы гарантии и отзывных кампаний пока никуда не ушли. Мы все отрабатываем», – сообщили в «ММС Рус».

Напомним, официальный импорт Mitsubishi в Россию прекратился ещё в 2022 году после начала военных действий на Украине. Правда, это не значит, что новые машины исчезли с рынка полностью – их по-прежнему завозят по схемам параллельного импорта. Между прочим, в августе 2025 года в головном офисе Mitsubishi Motors Corporation заявляли, что пока не готовы принимать решения о потенциальном возвращении в РФ, однако продолжают послепродажное обслуживание и соблюдение гарантийных обязательств, «соблюдая при этом санкционные нормы».

